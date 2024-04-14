В США рассказали об утонувших украинцах, пытающихся сбежать от призыва в Румынию вплавь

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Украинцы, подпадающие под мобилизацию, пытаются сбежать из страны вплавь, рискуя собственной жизнью. Об этом пишет американское издание The New York Times.
Мужчины призывного возраста пытаются вплавь преодолеть границу с Румынией через реку Тиса. По данным издания, с начала спецоперации на территории Украины, более шести тысяч мужчин переправилось через реку в Румынию, более 20 погибли.
Авторы статьи добавили, что число утонувших может быть в разы больше.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что дальнейшая мобилизация на Украине будет сложной.
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Авторы статьи добавили, что число утонувших может быть в разы больше.
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Анастасия Хохлова