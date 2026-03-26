В США заявили о неизбежности наземной операции в Иране

США готовят наземное наступление на территории Ирана. Об этом сообщил журналист The Wall Street Journal Алекс Уорд в соцсети X.



По его словам, Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) уже составило план боевых действий. Точные сроки начала операции Уорд не озвучил, но подчеркнул, что все начнется в ближайшие дни.

Как отмечает журналист, на скорое начало военной кампании недвусмысленно намекнули минимум три конгрессмена‑республиканца. Среди них — председатели комитетов по вооруженным силам Палаты представителей и Сената.

Ранее стало известно, что Иран активно укрепляет оборону острова Харк в ожидании вторжения американской армии.

Александр Огарёв

