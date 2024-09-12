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В США заявили о неспособности Трампа и Харрис завершить конфликт на Украине

RS: Трамп и Харрис имеют плохое представление о конфликтах на Украине и в Газе
12 сентября 2024, 06:59
Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Главный редактор журнала Responsible Statecraft Келли Влахос заявила, что кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис имеют смутное представление о конфликтах на Украине и в Газе и неспособны их разрешить.
По словам Влахос, ни один из кандидатов не представил четкую внешнеполитическую программу, а обсуждения конфликтов свелись к бессмысленным рассуждениям с некорректным использованием исторических фактов и цифр. Она также отметила, что Трамп и Харрис не понимают реальных причин противостояния между Россией и Украиной.

Дебаты кандидатов состоялись 10 сентября на телеканале ABC News, где обсуждались ключевые вопросы внешней и внутренней политики США.



Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что несмотря на усилия США и их союзников, Россия сохраняет свою устойчивость и продолжает отстаивать национальные интересы. По его словам, планы Вашингтона оказывают разрушительное влияние на глобальную безопасность, но в итоге не приведут к желаемым для США результатам.

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КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
«Ренхап»: КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря
12 сентября 2024, 04:59

Фото: istock/Derek Brumby

Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, сообщает южнокорейское агентство Ренхап.
По данным агентства, ракета была неопознана и её запуск был произведен в направлении Японского моря. Информации о возможных последствиях или точных параметрах ракеты пока не поступало.

Напомним, ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область продемонстрировала, что договариваться с террористами невозможно. Посол также провел аналогию с Великой Отечественной войной, отметив, что фашизм должен быть искоренен. Он также раскритиковал США за попытки оправдать свою помощь Украине через выдуманные планы России по захвату мирового господства и абсурдные заявления о поставках оружия из Ирана, КНДР и Китая. Кроме того он раскрыл, что цель Соединённых Штатов нанести России стратегическое поражение является недостижимой.

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#атака
#антонов
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Пушков: Ведется подготовка общественного мнения по ударам вглубь России
Пушков: решение США может быть озвучено в течение нескольких дней
12 сентября 2024, 04:40

Фото: Минобороны РФ

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что решение США о разрешении ударов западным оружием вглубь территории России может быть принято в течение нескольких дней.
Пушков отметил, что активные обсуждения и намеки на возможность таких ударов свидетельствуют о том, что это решение готовится.

«Слишком много разговоров и намеков вокруг этой темы, чтобы был дан задний ход. Даже если оно еще не принято, кажется, что это вопрос нескольких дней. Вброс через The Guardian не случаен. Идет подготовка общественного мнения», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

11 сентября британское издание The Guardian сообщило, что власти Великобритании одобрили использование дальнобойных ракет Storm Shadow для атак на российскую территорию. Это решение стало частью широкой поддержки Украины, которую предоставляют западные союзники.

Как сообщало ИА Регнум, глава британского МИД подтвердил передачу Киеву дополнительных ракет ПВО, артиллерийских боеприпасов и бронетехники до конца 2024 года. Кроме того, премьер-министр Великобритании Кир Стармер поручил разработать план расширенной поддержки Украины, включая военные, промышленные и дипломатические меры.

Украинские силы уже используют предоставленное оружие для ударов по территории России. В конце августа посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что ВСУ применяют американские ракеты ATACMS и французско-британские Storm Shadow для атак по российским объектам.

Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности по территории России невозможно без поддержки космических разведывательных систем, и заявил, что страны НАТО должны осознавать серьезность таких действий.

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Антонов: власти США довольны гибелью славян по обе стороны украинского конфликта
12 сентября 2024, 03:40

kremlin

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что власти Вашингтона довольны гибелью славян на обеих сторонах украинского конфликта. По его словам, в Белом доме осведомлены о происходящем на поле боя, но сохраняют удовлетворение от потерь, так как это способствует их интересам.
Антонов отметил, что американские политики стремятся сохранить существующую систему международных отношений, где доминирует Америка.

«Понятно, что на Украине и в России продолжаются боевые действия, но в Вашингтоне открыто заявляют о своем удовлетворении этими потерями, так как это помогает поддерживать старую мировую иерархию», — отметил он.
По словам посла, утверждения о якобы масштабных планах России по захвату мира являются абсурдными. Антонов также раскритиковал заявления о поставках оружия из Ирана, КНДР и Китая, назвав их провокационными и псевдонаучными.

Ранее в интервью Антонов также затронул вопрос о поставках оружия Украине, отметив, что это только усугубляет конфликт и представляет собой «игру с огнем». Российские власти считают, что Запад, предоставляя Украине вооружение и обучая ее военные кадры, активно вовлечен в конфликт, что мешает поиску мирного решения.

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#нато
#всу
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#антонов
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Раскрыто, как страны Запада финансируют экстремистов по всему миру, чтобы ослабить Россию
Профессор Караис: Запад финансирует экстремистские организации по всему миру
12 сентября 2024, 02:27

Фото: istock/Sergey Dolgikh

Алжирский профессор политической социологии Университета Орана Аль-Джилали Караис обвинил страны коллективного Запада в финансировании экстремистских организаций по всему миру.
В интервью РИА Новости Караис назвал Запад «лабораторией по производству терроризма», указывая на то, что западные страны используют такие методы для достижения собственных целей.

«Запад избегает прямой конфронтации с Россией и Китаем, поэтому создает очаги напряженности в разных регионах, чтобы отвлечь и ослабить армии этих стран, вовлекая их в борьбу с терроризмом», — заявил Караис.
Он добавил, что целью Запада является ослабление международных противников, таких как Китай и Россия, и создание хаоса в этих странах.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выразил обеспокоенность по поводу якобы поддержке России со стороны Китая в области военного производства. Салливан подчеркнул, что отношения между двумя странами переживают трудный период, в который он возложил часть ответственности на Пекин.

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#сша
#россия
#китай
#запад
#атака
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Медведев предсказал упадок Британии и пообещал помощь России
Медведев заявил, что Британия может в ближайшие годы пойти ко дну
12 сентября 2024, 02:14

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал обещание главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми о 100-летней поддержке Украины. По мнению Медведева, это заявление Лэмми ложное, и сама Украина не продержится и четверти заявленного срока.

«Лэмми пообещал Украине поддержку на 100 лет, но это невозможно. Так называемая Украина не продержится и четверти этого срока», — написал Медведев в соцсети X.
Медведев также выразил мнение, что Великобритания в ближайшие годы может оказаться на грани упадка.

«Если понадобится, наши гиперзвуковые ракеты помогут», — добавил он.
Лэмми сделал своё обещание во время визита в Киев, где обсуждалась поддержка Великобританией и США, включая возможность предоставления разрешения Украине на использование дальнобойных ракет для ударов по территории России.

Ранее сенатор, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, заявил, что решение о разрешении Вооруженным силам Украины наносить удары западным оружием по территории России будет принято в ближайшие дни.

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#великобритания
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#киев
#медведев
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Цель США провалена: посол Антонов заявил о неосуществимости плана против России
Посол Антонов: цель США нанести России стратегическое поражение неосуществима
12 сентября 2024, 00:55

Цель Соединённых Штатов нанести России стратегическое поражение является недостижимой. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов отметил, что несмотря на усилия США и их союзников, Россия сохраняет свою устойчивость и продолжает отстаивать национальные интересы. По его словам, планы Вашингтона оказывают разрушительное влияние на глобальную безопасность, но в итоге не приведут к желаемым для США результатам.

«Попытки подорвать нашу страну обречены на провал», — подчеркнул посол.
Ранее почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов заявил, что России необходимо наносить удары по странам Запада в случае атак Украины по российской территории. Эксперт также подчеркнул, что в случае применения Вооруженными силами Украины дальнобойных западных ракет, следует нанести удары по объектам НАТО, которые поддерживают Киев.

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#сша
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#украина
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Зеленский сделал новое заявление о переговорах с Россией
Зеленский заявил, что никому не давал полномочий вести переговоры с РФ
11 сентября 2024, 21:51

Чтобы начать диалог с Россией представители украинской республики должны заручиться соответствующими полномочиями, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
«Чтобы разговаривать с россиянами, нужны полномочия, я никому их не давал», — цитирует политика издание РБК-Украина.
Таким образом экс-президент Украины, чьи полномочия истекли 20 мая, отреагировал на сообщения о диалоге с РФ при посредничестве Турции и Катара.

Киевский режим периодически заявляет о возможности говорить с Москвой, однако на Украине действует соответствующий запрет на законодательном уровне. Кроме того, Зеленский регулярно просит Запад поставить Украине дальнобойное оружие для ударов по РФ.

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#украина
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Блинкен: Украина станет членом НАТО после нужных реформ
Блинкен: Членство Украины в НАТО является неизбежным
11 сентября 2024, 21:36

Фото: сайт НАТО

Украина должна приблизиться к членству в НАТО и это неизбежно. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Киеве 11 сентября.
«Страны НАТО встретились и дали четко понять, что вступление Украины в НАТО является неизбежным, и теперь Украина следует по этому пути», – заявил американский политик.
Сейчас, по словам Блинкена, Украина не может попасть в НАТО, пока не примет определенный пакет нужных реформ.

Представители стран НАТО прибыли на Украину 11 сентября. Там находятся Госсекретарь США Блинкен, глава МИД Британии Дэвид Лэмми, прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, а также представители Чехии, Литвы и Латвии.

В ходе встречи Дэвид Лэмми заявил, что правительство Великобритании выделяет на венную помощь Украине более 600 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее, на саммите в Вашингтоне в июле венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Украине не следует вступать в НАТО.

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Блинкен обсудил с Украиной применение боевиками ВСУ дальнобойных ракет по РФ
Блинкен доложит Байдену о результатах переговоров о дальнобойных ударах по РФ
11 сентября 2024, 21:36

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Возможность применения киевским режимом дальнобойных ракет для ударов по российским территориям обсудил с Украиной госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в республику.
«Мы обсудили обстрелы дальнобойным оружием, а также ряд других вопросов, <...> я собираюсь продолжить эту дискуссию в Вашингтоне, чтобы доложить президенту о том, что я услышал», — сказал Блинкен после аудиенции с коллегами из Соединенного Королевства и с Украины.

Ранее госсекретарь США заявлял, что в стране не исключают возможности разрешить Киеву бить по РФ американскими ракетами ATACMS.

Глава киевского режима Владимир Зеленский несколько раз обращался к западным союзникам за соответствующим разрешением.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что решение разрешить Киеву бить по РФ западным оружием, скорее всего, уже принято.

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