Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Главный редактор журнала Responsible Statecraft Келли Влахос заявила, что кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис имеют смутное представление о конфликтах на Украине и в Газе и неспособны их разрешить.
По словам Влахос, ни один из кандидатов не представил четкую внешнеполитическую программу, а обсуждения конфликтов свелись к бессмысленным рассуждениям с некорректным использованием исторических фактов и цифр. Она также отметила, что Трамп и Харрис не понимают реальных причин противостояния между Россией и Украиной.
Дебаты кандидатов состоялись 10 сентября на телеканале ABC News, где обсуждались ключевые вопросы внешней и внутренней политики США.
Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что несмотря на усилия США и их союзников, Россия сохраняет свою устойчивость и продолжает отстаивать национальные интересы. По его словам, планы Вашингтона оказывают разрушительное влияние на глобальную безопасность, но в итоге не приведут к желаемым для США результатам.
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Дебаты кандидатов состоялись 10 сентября на телеканале ABC News, где обсуждались ключевые вопросы внешней и внутренней политики США.
Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что несмотря на усилия США и их союзников, Россия сохраняет свою устойчивость и продолжает отстаивать национальные интересы. По его словам, планы Вашингтона оказывают разрушительное влияние на глобальную безопасность, но в итоге не приведут к желаемым для США результатам.
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Елена Перлова