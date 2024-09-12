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Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери в приграничном Суджанском районе Курской области. По его словам, с начала операции украинская армия потеряла около семи тысяч солдат.
«С момента начала всей курской операции потери противника на нашем участке составили порядка семи тысяч человек», — рассказал Алаудинов в интервью ТАСС.Операции в приграничных районах Курской области продолжаются, и, по словам Алаудинова, российские силы продолжают наносить удары по позициям ВСУ, значительно ослабляя их боевые возможности в этом регионе.
Ранее спецназ «Ахмат» достиг значительных успехов в Курской области, продвинувшись и закрепившись на теткинском направлении, а также уничтожив крупный расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на суджанском направлении. Об этом сообщил генерал-майор Апти Алаудинов.
Также военнослужащие морской пехоты Тихоокеанского флота группировки «Восток» провели успешную операцию по освобождению населенного пункта Пречистовка в Донецкой Народной Республике, в ходе которой украинские войска были вынуждены отступить. Об этом сообщило Министерство обороны России.
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Елена Перлова