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Алаудинов раскрыл потери ВСУ в Курской области

Алаудинов: потери ВСУ в Суджанском районе составили около семи тысяч человек
12 сентября 2024, 06:54
Фото: istock/Irina Piskova

Фото: istock/Irina Piskova

Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери в приграничном Суджанском районе Курской области. По его словам, с начала операции украинская армия потеряла около семи тысяч солдат.

«С момента начала всей курской операции потери противника на нашем участке составили порядка семи тысяч человек», — рассказал Алаудинов в интервью ТАСС.
Операции в приграничных районах Курской области продолжаются, и, по словам Алаудинова, российские силы продолжают наносить удары по позициям ВСУ, значительно ослабляя их боевые возможности в этом регионе.



Ранее спецназ «Ахмат» достиг значительных успехов в Курской области, продвинувшись и закрепившись на теткинском направлении, а также уничтожив крупный расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на суджанском направлении. Об этом сообщил генерал-майор Апти Алаудинов.

Также военнослужащие морской пехоты Тихоокеанского флота группировки «Восток» провели успешную операцию по освобождению населенного пункта Пречистовка в Донецкой Народной Республике, в ходе которой украинские войска были вынуждены отступить. Об этом сообщило Министерство обороны России.

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#всу
#сво
#апти алаудинов
Стал известен минимальный уровень доходов для независимости от кредитов
Webbankir: 21,9% считают з/п в сто тысяч рублей дающей независимость от кредитов
12 сентября 2024, 07:36

Фото: istock/ArtemSam

Согласно исследованию финансовой онлайн-платформы Webbankir, каждый пятый россиянин считает, что для того чтобы не зависеть от кредитов, минимальный доход должен составлять 100 000 рублей в месяц, информирует РИА Новости.
Исследование было проведено в августе-сентябре 2024 года и охватило три тысячи респондентов старше 18 лет по всей территории России.

«Каждый пятый россиянин (21,9%) считает, что минимальный уровень дохода, который позволяет не зависеть от кредитов, составляет 100 тысяч рублей в месяц. Примерно столько же (19,4%) полагают, что ежемесячный доход должен превышать 250 тысяч рублей. И почти одинаковое количество респондентов (12,3% и 12,2%) назвали суммы в 150 тысяч и 200 тысяч рублей соответственно», — отмечается в исследовании.

При этом 9% респондентов заявили, что для отказа от кредитов им достаточно было бы 50 000 рублей, а 6,5% считают, что для этого можно зарабатывать даже меньше этой суммы, 4,5% считают свой доход «скорее высоким» или «очень высоким». Кроме того, 18,7% опрошенных уверены, что можно не зависеть от кредитов при любом уровне дохода.

Большинство респондентов (65,2%) считают, что невозможно полностью избавиться от кредитов даже при высоком доходе, поскольку непредвиденные ситуации могут потребовать займов. Половина участников (52,9%) оценивают свой доход как средний, а 42,6% — как низкий.

Кредиты воспринимаются по-разному: 36,1% считают их жизненной необходимостью, 34,2% — финансовой кабалой, 27,7% — полезным инструментом для покупок, а 13,5% видят в них возможность улучшить уровень жизни.

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#исследование
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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над тремя регионами РФ 5 БПЛА ВСУ
12 сентября 2024, 07:22

Фото: istock/sommersby

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 5 БПЛА над тремя регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По два вражеских беспилотных летательных аппарата было сбито над территориями Белгородской и Курской областей и один над территорией Брянской области. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Суд лишил прав на московскую квартиру главаря РДК* Дениса Капустина
12 сентября 2024, 06:57

Фото: istock/Zolnierek

Денис Капустин**, заочно осужденный в Российской Федерации за организацию нападения на Брянскую область, был судом лишен прав на московскую квартиру. Об этом информирует РИА Новости.
Главарь РДК* Денис Капустин** в интервью немецкой газете Bild утверждал, что власти Украины оказывают поддержку боевикам этой группировки, что противоречит заявлениям Киева, который пытался опровергнуть обвинения в сотрудничестве с РДК*.

Сообщается, что в московской квартире жил отец Капустина**, второй был прописан в ней. Отец проживал там с новой супругой, которая выступила истцом после смерти мужа.

В документах отмечается, что Капустин** своего желания вступить в права наследования не изъявлял, по адресу регистрации не проживал, жилье не ремонтировал, в оплате похоронных услуг не участвовал. Кроме того, он постоянно проживает за пределами России.

После рассмотрения иска суд решил прекратить права Капустина** на пользования квартирой.

Ранее сообщалось, что на девять лет за контрабанду наркотиков осудили бывшего механика американской авиакомпании American Airlines, проработавшего там два десятка лет. Уточняется, что осужденный осуществлял контрабанду кокаина, в чем фигуранта признали виновным весной прошлого года.

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* Запрещенная в России террористическая организация.
** Внесен в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму и заочно приговорен к пожизненному лишению свободы.
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#мвд
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#следствие
#отец
#авиакомпании
#интервью
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Эту странную деталь заметили в ходе выступления Харрис
FP: Харрис на дебатах с Трампом не раскрыла планы по поддержке Украины
12 сентября 2024, 06:37

Фото: istock/rarrarorro

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис, во время дебатов с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом, не представила свои планы по поддержке Украины, что вызвало тревогу среди сторонников Киева, сообщает Foreign Policy.
На предвыборных дебатах, прошедших на канале ABC, Харрис обсудила широкий спектр вопросов, таких как экономика, миграция, и конфликты на Украине и в Секторе Газа. Однако, как отмечает издание, она не раскрыла конкретные меры, которые планирует предпринять её возможная администрация в отношении Украины.

«Харрис не упомянула программу помощи Киеву, а также не намекнула на позицию по вопросу возможного снятия запрета на удары дальнобойным оружием по территории России», — подчеркивается в статье.

На дебатах Трамп также уделил внимание внешней политике, заявив о необходимости пересмотра стратегии США в отношениях с Украиной и сокращения поддержки в военном плане.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что представит президенту Джо Байдену результаты переговоров с Киевом по вопросу использования дальнобойных ракет, предоставленных ВСУ для возможных ударов вглубь России.
#сша
#всу
#трамп
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Морпехи рассказали, как обратили ВСУ в бегство при освобождении Пречистовки
Морпехи ТОФ провели операцию, обратив ВСУ в бегство из Пречистовки
12 сентября 2024, 06:32

Фото: istock/Anna_Anikina

Военнослужащие морской пехоты Тихоокеанского флота группировки «Восток» провели успешную операцию по освобождению населенного пункта Пречистовка в Донецкой Народной Республике, в ходе которой украинские войска были вынуждены отступить. Об этом сообщило Министерство обороны России.
Операция началась на рассвете, когда 15 штурмовых групп морпехов, поддерживаемые танками Т-80БВ, вошли в поселок. Танки первыми пробили проходы в минных заграждениях и подавили огневые точки противника. По словам одного из штурмовиков с позывным «Тренер», бой длился меньше четырех часов, и благодаря внезапной атаке морпехи быстро захватили позиции ВСУ.

Видеоматериалы, снятые с разведывательного дрона, зафиксировали бегство украинского гарнизона. Штурмовик с позывным «Шама» отметил, что противник всегда предпочитает отступать, не вступая в длительные стрелковые бои.

После штурма морпехи захватили множество трофеев, включая системы радиоэлектронной борьбы, противотанковые комплексы и противопехотные мины западного производства.

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#операция
#танки
#бпла
#план
#всу
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Стало известно о жестоком нападении ВСУ на гражданских в Курской области
ВСУ обстреливали и грабили автомобили мирных жителей в Курской области
12 сентября 2024, 05:55

Фото: istock/Gennadiy Kravchenko

Украинские военные, во время нападения на Курскую область, обстреливали и грабили автомобили мирных жителей, свидетельствуют видеоматериалы, полученные от бойцов 44-го армейского корпуса и переданные РИА Новости.
На записях разведывательного дрона, сделанных в августе, зафиксированы разрушенные машины на дороге в село Малая Локня.

Одно из видео показывает серьезные последствия нападения, в котором операторы дрона фиксируют разрушенные автомобили и убитых гражданских. В ролике также продемонстрировано, как бойцы ВСУ осматривают поврежденные автомобили. На одном из эпизодов украинский военный подходит к машине, что оператор дрона интерпретирует как попытку мародерства. В другом моменте видно, как двое военных вынимают вещи из перевернутой машины и уносят их в свой лагерь.

Ранее сообщалось, что отступление ВСУ из Курской области и потеря линии фронта на Донбассе приведут к полной капитуляции Украины. Такой вывод озвучил профессор международной политики Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала 11 сентября.

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#машины
#лагерь
#всу
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США готовят новый план против России – подробности переговоров
Блинкен доложит Байдену об итогах переговоров с Киевом по ударам вглубь России
12 сентября 2024, 05:37

Фото: сайт Белого дома

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что представит президенту Джо Байдену результаты переговоров с Киевом по вопросу использования дальнобойных ракет, предоставленных ВСУ для возможных ударов вглубь России.
Блинкен отметил, что в ходе обсуждения с украинскими властями были затронуты вопросы применения дальнобойного оружия, а также другие аспекты военной помощи. Он заявил о намерении продолжить диалог с американским руководством и проинформировать Байдена о выводах переговоров. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на «сильные решения» со стороны союзников относительно снятия ограничений на использование дальнобойных ракет для ударов по России. Зеленский подтвердил, что переговоры с Блинкеном уже запланированы, но пока воздержался от прогнозов касательно их итогов.

Напомним, что 11 сентября Блинкен заявил о рассмотрении США и Великобританией просьбы Украины снять ограничения на использование дальнобойных ракет. Окончательное решение ожидается после встречи Байдена с британским премьером Киром Стармером 13 сентября.
Ранее представители Совета Федерации РФ предупредили США о серьёзных последствиях возможного разрешения ВСУ наносить удары по российской территории.

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В Курской области уничтожен крупный расчет БПЛА
Алаудинов: «Ахмат» уничтожил крупный расчет БПЛА «Баба-Яга»
12 сентября 2024, 03:55

Фото: Минобороны РФ

Спецназ «Ахмат» достиг значительных успехов в Курской области, продвинувшись и закрепившись на теткинском направлении, а также уничтожив крупный расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на суджанском направлении. Об этом сообщил генерал-майор Апти Алаудинов.
По словам Алаудинова, на суджанском направлении был уничтожен крупный расчет БПЛА «Баба-Яга». Также уничтожены несколько единиц техники, включая артиллерийскую установку, боевую бронированную машину и пикапы.

«Мы разнесли их в пух и прах. В теткинском направлении наши бойцы очень хорошо продвинулись вперед и закрепились», — отметил он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Командир спецназа также прокомментировал недавние заявления Вашингтона о возможности снятия ограничений на удары ВСУ западным оружием вглубь России, назвав их частью гибридной войны и психологического давления на российское население.

Ранее президент США Джо Байден подтвердил, что рассматривается вопрос о снятии запрета на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России, по запросу ряда республиканцев в Палате представителей.
#бпла
#всу
#сво
#украина
#россия
#спецоперация
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В США забили тревогу из-за внезапного удара по ВСУ
WSJ: отступление ВСУ из Курской области станет ударом для Украины
12 сентября 2024, 03:10

Последствия российского контрнаступления в Курской области могут оказаться крайне болезненными для Украины, отмечает американская газета Wall Street Journal. По словам издания, потеря территорий в этом регионе может стать серьезным символическим ударом для Киева.
WSJ подчеркивает, что успехи российской армии в Курской области могут разрушить надежды Украины на положительный пропагандистский эффект от своей военной кампании. Контрнаступление произошло на фоне очередного обострения отношений между Украиной и ее западными союзниками, которые требуют от Киева конкретных и реалистичных военных планов.

«Российский удар в Курской области произошел в сложный момент для Украины», — резюмировали в WSJ.
Ранее, 11 сентября, командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов, сообщил о значительных успехах российских войск на Кореневском направлении, включая освобождение нескольких населенных пунктов. Информация о контрнаступлении также была подтверждена российским силовым ведомством, отметившим взятие в плен группы штурмовиков ВСУ.

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