Раскрыт переломный момент СВО в битве за Донбасс

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Захват города Часов Яр Донецкой народной республики (ДНР) станет переломным моментом в войне в Донбассе, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов, передает «Лента.ру».
Ранее стало известно, что российские вооруженные силы (ВС РФ) располагаются всего в 500 метрах от границы с Часовым Яром.
Также он отметил, что «Украина проиграла Донбасс», исходя из чего «Часов Яр – это переломный момент в битве за Донбасс».
Ранее, 2 апреля, политолог Светов назвал Часов Яр стратегической точкой.
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«Если мы возьмем Часов Яр, то мы получим выход на Краматорск и Славянск, а там уже будет и освобождение всей Донецкой области. Краматорск вместо Донецка стал украинским центром Донецкой области. Захват такого областного центра будет означать, что битва за Донбасс закончена», – подчеркнул эксперт.
Ранее, 2 апреля, политолог Светов назвал Часов Яр стратегической точкой.
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Александр Климов