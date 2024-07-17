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Бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что украинцы живут в аду, который создал для них политический класс Америки. Своё мнение он озвучил в социальной сети X.
«Украинцы живут в аду, который создал для них политический класс Вашингтона», — подчеркнул экс-советник.Ранее американский сенатор Рэнд Пол заявил, что решение Североатлантического альянса пообещать Украине членство в блоке вместо проработки мирного урегулирования конфликта является худшим из возможных решений.
Как заявил Пол, что вместо работы над достижением урегулирования конфликта путем переговоров, политика НАТО, проводимая в основном администрацией Джо Байдена, «обеспечит продолжение бойни на Украине»
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