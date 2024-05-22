В СВР указали на стремления США подключиться к расследованию покушения на Фицо

Фото: iStock/rarrarorro
Тотально-либеральные элиты переходят к открытому политическому террору, на что указывает покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).
В ведомство поступили сведения о том, что к расследованию покушения стремятся подключиться госорганы США. Это необходимо для того, чтобы направить дело в выгодное для них русло, а именно, предотвратить раскрутку темы политического терроризма в Европе и возможного внешнего следа в этом инциденте.
Для достижения этой цели Соединённые Штаты совместно с их союзниками в Европе настойчиво пытаются утвердить версию о том, что покушение совершил преступник-одиночка, недовольный снижением уровня демократии в Словакии.
Читайте также:
«Приступ безумия»: Захарова о попытке обвинить Россию в покушении Фицо
В ЕС заявили о страхе перед действиями Фицо после покушения
В Словакии проверяют версию о том, что стрелявший в Фицо действовал не один
Анастасия Чинкова