Фото: Сайт Кремля
Турецкое издание DikGAZETE призвало западные страны начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
В статье говорится, что для решения текущих мировых проблем необходимо обсудить их с российским лидером, который продолжает пользоваться высокой поддержкой граждан.
Путин, как отмечает издание, сыграл важную роль в стабилизации политической обстановки в странах постсоветского пространства, таких как Казахстан, Белоруссия и Армения. Также он оказал влияние на ситуацию в Европе и Африке.
Россия, по словам Кремля, не раз выражала готовность к переговорам с Украиной. В 2022 году были проведены встречи по стамбульским мирным соглашениям, однако они были сорваны при вмешательстве бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, напоминает RT.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не интересуется дискуссией на Западе и на Украине о необходимости провести переговоры с Москвой. По его словам, подобные диалоги являются абсолютно пустыми разговорами.
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Путин, как отмечает издание, сыграл важную роль в стабилизации политической обстановки в странах постсоветского пространства, таких как Казахстан, Белоруссия и Армения. Также он оказал влияние на ситуацию в Европе и Африке.
Россия, по словам Кремля, не раз выражала готовность к переговорам с Украиной. В 2022 году были проведены встречи по стамбульским мирным соглашениям, однако они были сорваны при вмешательстве бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, напоминает RT.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не интересуется дискуссией на Западе и на Украине о необходимости провести переговоры с Москвой. По его словам, подобные диалоги являются абсолютно пустыми разговорами.
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Елена Перлова