В Венгрии допустили вмешательство «соседней страны» в выборы

Фото: istock/rarrarorro
«Соседняя страна» могла вмешаться в парламентские выборы в Венгрии в 2022 году. Об этом в интервью РИА Новости заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Он не уточнил, какую страну имеет в виду, но предположил возможность вмешательства Украины.
Он отметил, что существуют признаки вмешательства в выборы со стороны «соседней страны», но результаты голосования «потеряли свое значение».
Ранее представитель Сийярто заявил, что Соединенные Штаты предприняли значительные попытки повлиять на исход парламентских выборов в Венгрии в 2022 году. По его словам, американские чиновники потратили миллионы долларов на поддержку венгерских оппозиционных партий и оппозиционных СМИ. Это «все еще продолжается», добавил министр иностранных дел.
Читайте также:
МИД Венгрии обвинил США во вмешательстве в выборы
Орбан назвал ошибкой слова своего советника о вторжении СССР в Венгрию
Орбан и Сальвини сошлись во мнениях по Украине
«Я не совсем уверен, что страна, которую возглавляет упомянутый вами президент [Владимир Зеленский] не была частью этого», – заявил Сийярто.
Он отметил, что существуют признаки вмешательства в выборы со стороны «соседней страны», но результаты голосования «потеряли свое значение».
Ранее представитель Сийярто заявил, что Соединенные Штаты предприняли значительные попытки повлиять на исход парламентских выборов в Венгрии в 2022 году. По его словам, американские чиновники потратили миллионы долларов на поддержку венгерских оппозиционных партий и оппозиционных СМИ. Это «все еще продолжается», добавил министр иностранных дел.
Читайте также:
МИД Венгрии обвинил США во вмешательстве в выборы
Орбан назвал ошибкой слова своего советника о вторжении СССР в Венгрию
Орбан и Сальвини сошлись во мнениях по Украине
Александр Климов