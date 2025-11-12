В ВС РФ появились войска беспилотных систем
KP.RU: В ВС РФ появились войска беспилотных систем
В Вооружённых силах Российской Федерации создали войска беспилотных систем. Об этом 12 ноября заявил KP.RU заместитель начальника нового рода войск, полковник Сергей Иштуганов.
По его словам, определелили структуру, назначили командующего, учредили органы военного управления на всех уровнях, сформировали штатные полки и иные подразделения.
Их боевая деятельность ведётся по единому утверждённому плану и во взаимодействии с другими частями и соединениями группировок войск.
