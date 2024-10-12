В Японии напомнили США об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки

Американский президент Джозеф Байден призвал правительство Ирана «прекратить строить заговоры» против кандидата на пост главы Белого дома от Республиканской партии Дональда Трампа и других политиков. Любые попытки покушения на него Вашингтон воспримет как акт агрессии.