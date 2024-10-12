В Японии напомнили США об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки

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Премьер-министр Японии Сигэру Исиба вспомнил об атомных бомбах, сброшенных США на Хиросиму и Нагасаки. Это произошло во время дебатов лидеров политических партий.
Трансляцию выступления главы японского правительства вёл телеканал NHK. В ходе дебатов Исида подчеркнул, что хотел бы видеть мир без ядерного оружия. Он рассказал, что навсегда запомнил тот шок, который испытал, когда ещё во время учёбы в шестом классе младшей школы впервые увидел страшные кадры последствий удара ядерных бомб, которые американцы сбросили на Хиросиму и Нагасаки.
Отвечая на вопрос об идее возможности совместного использования ядерного оружия, японский премьер ответил, что необходимо провести консультации относительно того, «как совместить меры сдерживания и отказ от ядерного оружия».
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