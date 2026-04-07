В ЖК на северо-западе Москвы женщина выбросила собаку из окна седьмого этажа
На северо-западе столицы женщина выбросила собаку из окна многоэтажного дома. Об этом информирует Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Инцидент произошёл в жилом комплексе бизнес-класса «Level Причальный». Животное упало на землю из квартиры на седьмом этаже и погибло на месте.
Соседи опознали женщину — по их словам, она арендует это жильё. Приехавшие медики госпитализировали её в медицинское учреждение. Во время общения с врачами виновница происшествия пожаловалась на нервный срыв.
Другие жители дома утверждают, что она находилась в нетрезвом состоянии. Правоохранительные органы после случившегося начали проверку. Следователи устанавливают точные обстоятельства произошедшего и опрашивают свидетелей.
