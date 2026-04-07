В Москве мусор парализовал движение на проезжей части

07 апреля 2026, 15:50

В Москве мусоровоз потерял груз и заблокировал движение на проспекте Вернадского

На юго-западе столицы мусор заблокировал движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».





Согласно видеозаписям очевидцев, огромная гора отходов находится на проезжей части и полностью перекрыла две полосы дороги. В результате образовался затор.

«Мусоровоз потерял свой груз на проспекте Вернадского», — говорится в публикации.