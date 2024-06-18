Варшава готовит запасы воды и электрогенераторы в убежищах

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Мэр польской столицы Рафал Тшасковский заявил, что Варшава готовит электрогенераторы и запасы воды в убежищах. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, в рамках программы «Варшава защищает», проверяется критическая инфраструктура. Уже прошли учения городских служб на предприятии водопровода.
Мэр польской столицы заявил, что они должны быть готовы к ситуации любого рода. В приспособленных под убежища помещениях получится разместить около 3 000 000 человек, добавил Тшасковский.
Ранее сообщалось, что в России могут появиться мобильные убежища модульного типа для защиты населения от воздействия всех видов современного оружия, в том числе и ядерного. При размещении таких объектов будет учитываться опыт проведения СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Мы готовим запасы воды, готовим склады для того, чтобы там складировать дополнительное оборудование, например, генераторы», — рассказал он.
Мэр польской столицы заявил, что они должны быть готовы к ситуации любого рода. В приспособленных под убежища помещениях получится разместить около 3 000 000 человек, добавил Тшасковский.
Ранее сообщалось, что в России могут появиться мобильные убежища модульного типа для защиты населения от воздействия всех видов современного оружия, в том числе и ядерного. При размещении таких объектов будет учитываться опыт проведения СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова