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Варшава готовит запасы воды и электрогенераторы в убежищах

Мэр Тшасковский: Варшава готовит запасы воды и электрогенераторы в убежищах
18 июня 2024, 15:41
Фото: iStock/macky_ch

Фото: iStock/macky_ch

Мэр польской столицы Рафал Тшасковский заявил, что Варшава готовит электрогенераторы и запасы воды в убежищах. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, в рамках программы «Варшава защищает», проверяется критическая инфраструктура. Уже прошли учения городских служб на предприятии водопровода.

«Мы готовим запасы воды, готовим склады для того, чтобы там складировать дополнительное оборудование, например, генераторы», — рассказал он.



Мэр польской столицы заявил, что они должны быть готовы к ситуации любого рода. В приспособленных под убежища помещениях получится разместить около 3 000 000 человек, добавил Тшасковский.

Ранее сообщалось, что в России могут появиться мобильные убежища модульного типа для защиты населения от воздействия всех видов современного оружия, в том числе и ядерного. При размещении таких объектов будет учитываться опыт проведения СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#учения
#инфраструктура
#человек
#сво
В Финляндии одобен законопроект о выдворении беженцев на границе с Россией
Ilta-Sanomat: в Финляндии одобрен закон о выдворении беженцев на границе с РФ
18 июня 2024, 16:06

Фото: istockphoto/Anze Furlan / psgtproductions

Законопроект о выдворении беженцев, от которых зависит открытие границы с Россией, одобрен конституционным комитетом Финляндии. Об этом пишет издание Ilta-Sanomat.
«Комитет по конституционному праву занял положительную позицию в отношении «закона о выдворении» на восточной границе (граница Финляндии с Россией. —Прим. ред.», – говорится в публикации.

До этого была информация, что власти Финляндской республики опасаются появления новых маршрутов для беженцев, желающих в Евросоюз через РФ. Финская сторона беспокоится, что из-за большого потока мигрантов нарушится покой и тишь «таких мест как Холлола».

По словам замкомандующего погранслужбой Северной Карелии в Финляндской республике Самули Муртонена, главная проблема заключена в том, что, по мнению РФ, любой находящийся законно в России человек может уехать из страны.

В Кремле отмечали, что у РФ нет споров из-за территорий ни с финнами, ни со шведами.

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#мир
#россия
#финляндия
#беженцы
#закон
#законопроект
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«Путин рулит!»: Жители Якутска восторженно приветствовали президента России
18 июня 2024, 15:52

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин во время проезда по Якутску вышел из машины кортежа и поприветствовал жителей города. Те встретили главу государства аплодисментами и возгласами: «Путин рулит!», «Мы с вами всегда!» и «Путин красавчик!»
Российский лидер подошёл прямо к толпе и обменялся рукопожатиями со всеми желающими. Один из горожан даже заявил, что считает себя похожим на президента.

«Ну, мы все друг на друга похожи», — ответил на это Владимир Путин.

Российский президент не в первый раз проделывает подобный трюк — останавливает кортеж, чтобы напрямую пообщаться с жителями городов, которые посещает.

После поездки в Якутию, где президент проведёт несколько встреч и познакомится с достижениями республики, Путин отправится с государственным визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Затем он посетит Вьетнам.






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#владимир путин
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#поездки
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#якутия
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Военный эксперт Литовкин: Москва «изрядно утерла нос» Вашингтону
18 июня 2024, 14:48

Фото: istockphoto / Roman Zaika

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что Москва «изрядно утерла нос» Вашингтону визитом своих военных кораблей на Кубу.
Россия завершает манёвры военно-морского флота в Карибском море, вблизи берегов США.

«Учения кораблей ВМФ РФ убедительно продемонстрировали способность доставить США немало неприятностей.Учения проходили в 80 милях от американского побережья. По словам эксперта, хотя в Пентагоне и попытались принизить само значение маневров, назвав их «рутинным» событием, на деле вышло по-другому. ВМФ США вывели в море свой флот, окружив зону проведения учений», — рассказал военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с ИА RuNews24.ru.

Следующей остановкой на пути российской эскадры станет Венесуэла. Туда должны дополнительно прибыть стратегические ракетоносцы ВКС РФ Ту-160. Как утверждает Виктор Литовкин, продолжение учений должно заставить американцев понервничать. Россия вооружена крылатыми ракетами и гиперзвуковыми «Цирконами», противостоять которым США сложно.

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Политолог Бернардини: Речь Мелони в Швейцарии перевёл синхронист-самозванец

Fatto Quotidiano: Италия собирается передать Киеву ракеты Storm Shadow

Медведев назвал условие продолжения наступления ВС РФ
#сша
#россия
#эксперт
#море
#учения
#флот
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Политолог Бернардини: Речь Мелони в Швейцарии перевёл синхронист-самозванец
18 июня 2024, 14:38

Фото: istockphoto/Tzido

Эксперты, политические обозреватели и журналисты, обсуждая саммит в Швейцарии, отмечают, что наиболее резко прозвучала речь премьер-министра Италии Джорджии Мелони, которая якобы говорила, что Запад заставит Россию сдаться. Политолог Марк Бернардини считает, что дело тут в достаточно вольном переводе украинского синхрониста.
В своём комментарии для Общественной Службы Новостей эксперт отметил, что на проукраинском саммите в Швейцарии, который по какому-то недоразумению назвали «мирным», итальянский премьер выступала на английском языке. При том, что на всех международных встречах, где предусмотрен синхронный перевод, все выступают на своём родном. Очевидно, это дань заокеанским хозяевам, предположил политический обозреватель.

Но главные несообразности Бернардини увидел не в этом, а в существенных различиях между тем, что сказала Мелони в дословном переводе с английского, и тем, что озвучил синхронист. Самое вопиющее несоответствие: «...Украина была бы вынуждена сдаться». Это то, что сказала итальянский премьер-министр на самом деле. «Мы заставим Россию сдаться». То, что все услышали от переводчика-синхрониста.

По мнению Бернардини, есть два объяснения такому мягко говоря вольному переводу. Либо украинский синхронист-самозванец озвучил свои собственные «хотелки» вместо подлинных слов Мелони. Либо он дал такой вариант перевода по указанию сверху. Возможно также и сочетание обоих этих вариантов, считает политолог.

«Геббельс отдыхает», — с горечью отметил Бернардини.

Эксперт рассказал, что сам он работает переводчиком в последовательном режиме с 1979 года и синхронистом — с 1986, а потому ему как профессионалу стыдно за синхрониста-самозванца, который бросает тень на всю эту категорию людей, которые своей работой способствуют переговорам и политическим процессам.

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#эксперт
#украина
#политолог
#саммит
#премьер-министр
#швейцария
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Fatto Quotidiano: Италия собирается передать Киеву ракеты Storm Shadow
18 июня 2024, 14:27

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Дальнобойные ракеты Storm Shadow Украине может передать Италия. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает издание Fatto Quotidiano. По данным журналистов, перечень оружия, среди которого будут эти снаряды, представят до конца текущего месяца в рамках заседания комитета итальянского парламента по безопасности. Уточняется, что ракеты Storm Shadow могут доставать с Украины до российской территории.
Окончательное решение по поставкам этих вооружений должны принять до натовского саммита в июле. Согласно статье, если правительство Италии передаст Украине Storm Shadow, значит итальянский премьер Джорджа Мелони полностью вернулась к позиции Североатлантического альянса.

Вместе с тем в мае Мелони на публике раскритиковала главу НАТО Йенса Столтенберга из-за слов генсека о необходимости разрешить украинским боевикам бить оружием Запада по территории РФ.

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#мир
#россия
#украина
#италия
#оружие
#новости
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Медведев назвал условие продолжения наступления ВС РФ
Медведев: Киев может принять предложение Москвы, иначе наступление продолжится
18 июня 2024, 14:21

Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

Сейчас киевский режим может согласиться на условия президента РФ Владимира Путина, противном случае ВС РФ продолжат наступать. Об этом журналистам сообщил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев. Он отметил, что каждый отказ Киева повлечет еще худшее для него предложение со стороны Москвы.
«Поэтому сейчас у них есть возможность такое предложение, которое было сформулировано Владимиром Владимировичем Путиным, принять и во всяком случае попытаться установить мир, завершив вот эту часть конфликта», – сказал Медведев.

Ранее с подобным заявлением выступал руководитель российской разведки Сергей Нарышкин. А киевский политолог Константин Бондаренко, заявлял, что Россия поглощает Украину «по кускам». Аналитик упоминал метод мелких шагов, отмечая его эффективность.

РФ предлагает Украине вывести войска с территорий новых российских регионов, а также еще ряд условий для начала переговоров, однако на той стороне предложения игнорируют.

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#россия
#украина
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#спецоперация
#вс рф
#совбез
#дмитрий медведев
#новости
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NI: Запад подошел к поворотному моменту в украинском конфликте
18 июня 2024, 12:36

Фото: istockphoto/Andrii Hibelchuk

К поворотному моменту в вопросах поддержки киевского режима подошли западные страны, когда разрешили боевикам ВСУ бить из своего оружия по России. Об этом пишет издание National Interest.
«НАТО переживает важный поворотный момент в своей поддержке обороны Украины от России. Администрация Байдена в союзе с несколькими европейскими союзниками Соединенных Штатов одобрила использование американского оружия для нанесения ударов по целям на территории России», – говорится в статье.

Отмечено, что Запад сильно рискует при возможном нахождении натовских инструкторов на территории Украины. Иностранные военные уязвимы для ударов со стороны российской армии и не важно, случайны они или преднамеренны.

Авторы материала указывают, что нарастающая напряженность в украинском конфликте не только угрожает жизни и безопасности натовских инструкторов, но и может втянуть США в более серьезное противостояние с Россией.

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Канцлер Австрии Нехаммер посчитал допустимыми удары Украины по России
#мир
#украина
#кризис
#россия
#сша
#новости
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Канцлер Австрии Нехаммер посчитал допустимыми удары Украины по России
Neue Zürcher Zeitung: удары Украины по России являются допустимыми
18 июня 2024, 12:18

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Удары Украины по российским территориям посчитал допустимыми австрийский канцлер Карл Нехаммер. Об этом сообщает издание Neue Zürcher Zeitung. Нехаммер отметил, что такие действия Киева в рамках международного права являются нормальными.
При этом политик подчеркнул, что его страна не помогает Украине и занимает нейтральную позицию. Однако она солидарна с государствами Евросоюза в вопросах финансовой поддержки киевскому режиму.

После начала спецоперации в Донбассе недружественные к РФ государства стали помогать украинским неонацистам, оказывая военную и финансовую поддержку.

С течением времени некоторые страны меняют свою риторику. Даже киевские нардепы уже считают, что допустили ошибку, когда не пригласили Россию на саммит в Швейцарию, поскольку без РФ уладить конфликт не получится.

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#мир
#россия
#украина
#кризис
#австрия
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На Украине посмеялись над заявлениями США о подготовке пилотов F-16
Депутат Рады Устинова назвала «смехотворными» слова США о подготовке пилотов
18 июня 2024, 11:58

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

Американские заявления о подготовке пилотов F-16 высмеяли на Украине. Об этом изданию The Times заявила нардеп Верховной рады Украины Александра Устинова, назвав слова американских военных чиновников «смехотворными».
«Это не аргументы, это оправдания, и они продолжают придумывать их снова и снова», – сказала Устинова.

По словам депутата, киевскую жалобу о предоставлении еще как минимум десяти мест для обучения отклонил Вашингтон.

Ранее в США заявляли, что украинских пилотов для полетов на истребителях F-16 нужно готовить более тщательно. А издание Politico, ссылаясь на источники, сообщали, что Киев недоволен скоростью подготовки пилотов в Штатах. Подчеркивалось, что к концу этого года для киевского режима подготовят всего 20 человек.

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#мир
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#украина
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