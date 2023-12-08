Заявление Путина о выдвижении не было «домашней заготовкой», заявил Песков

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин спонтанно принял решение о том, что будет баллотироваться на президентских выборах в 2024 году. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Спикер Кремля добавил, что заявление президента не было «домашней заготовкой».
Также Песков рассказал, что предвыборная кампания действующего главы государства уже фактически началась, однако требуется выполнить некоторые формальности.
Прежде Владимир Путин объявил о намерении принят участие в президентских выборах в 2024 году. Он подчеркнул, что у него были различные мысли по поводу его выдвижения, однако он принял решение. Ранее Дмитрий Песков сообщал, что в случае участия в предвыборной гонке действующего лидера, он одержит победу на голосовании безоговорочно.
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Также Песков рассказал, что предвыборная кампания действующего главы государства уже фактически началась, однако требуется выполнить некоторые формальности.
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Анастасия Крестьянова