«Ведомости»: в ближайший месяц может произойти несколько губернаторских отставок

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В РФ в предстоящий месяц может произойти несколько губернаторских отставок. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на четырех источников, близких к администрации президента России.
Один из источников сообщил, что отставки будут точечными. Их будет одна-две. Главы регионов могут перейти на федеральный уровень, а на губернаторские посты могут назначить бывших федеральных чиновников. Второй источник заявил, что ожидается до трех отставок, причем коснутся они тех губернаторов, у кого срок полномочий истекает позже 2024 года.
По информации одного из источников, отставки коснутся тех губернаторов, у которых в текущем году истекает первый срок на посту глав регионов. Три источника заявили об одном исключении — это губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Отмечается, что рассматривается вариант его замены. На это повлияла ситуация с паводками в регионе.
Ранее сообщалось, что Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе примет участие в пленарном заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и проведёт совещание по ситуации с паводками. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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