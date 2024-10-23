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Великобритания подготовила 200 украинских военных летчиков

23 октября 2024, 06:22
Фото: istock/TRAVELARIUM

Фото: istock/TRAVELARIUM

Великобритания завершила подготовку 200 украинских летчиков вооруженных сил Украины, которые вскоре сядут за штурвалы истребителей F-16.
Об этом сообщил заместитель министра обороны Великобритании Люк Поллард.

«Наша страна подготовила 200 украинских летчиков. Недавно я присутствовал на церемонии выпуска пилотов, завершивших тренировочный курс в королевских ВВС.


Они вскоре приступят к выполнению боевых задач на F-16», — написал Поллард на своей странице в X (ранее Twitter).
Он также подчеркнул, что Великобритания будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Программа подготовки украинских летчиков стартовала в сентябре 2023 года.

Ранее Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на Курском направлении, отметив, что противник потерял более 25,6 тысячи бойцов.

До этого в Киеве заявили, что готовы рассмотреть любые мирные инициативы, если в них прописана целостность Украины, нерушимость границ и суверенитет страны. Об этом заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак. По его словам, украинская власть не согласится ни с какими изменениями, которые угрожают самому существованию страны.

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Генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл на саммит БРИКС в Казань
23 октября 2024, 06:52

Фото: Сайт Кремля

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Казань для участия в XVI саммите БРИКС.
Его встретил в международном аэропорту «Казань» председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин, сообщает Telegram-канал Госсовета республики.

Гутерриш планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопрос урегулирования украинского кризиса. Как отметил официальный представитель ООН Фархан Хак, генсек ООН намерен подтвердить свою приверженность урегулированию конфликта на основании Устава ООН и международного права.

Саммит БРИКС в Казани начался 22 октября. Главная тема заседания стран-участниц — «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время саммита БРИКС в Казани хочет провести несколько двусторонних встреч с лидерами стран-участниц, чтобы, в том числе, обсудить тему войны в секторе Газа. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак. С кем именно у Гутерриша запланированы встречи он уточнять не стал.

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Путин подключил еще одну страну к урегулированию конфликта на Ближнем Востоке
Путин: Россия и Египет разделяют схожие взгляды на глобальные проблемы
23 октября 2024, 06:33

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Египет разделяют схожие взгляды на глобальные проблемы, включая ситуацию на Ближнем Востоке.
Об этом он сообщил на встрече с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси в рамках саммита БРИКС в Казани.

«Наши страны солидарны в подходах к решению глобальных вопросов. Мы заинтересованы в продолжении сотрудничества, особенно в области урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке», — подчеркнул Путин.
Он добавил, что прекращение боевых действий в секторе Газа укрепит позиции России, а Египет поможет справиться с потоком беженцев. Президент Египта выразил благодарность России за поддержку его страны при присоединении к БРИКС и отметил важность совместных усилий по стабилизации региона.

Эксперты подчеркивают, что сотрудничество с Египтом позволит России укрепить свои позиции в Африке и на Ближнем Востоке, что важно для решения текущих геополитических вызовов.

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The Atlantic: Трамп говорил, что ему нужны генералы, как у Гитлера
23 октября 2024, 05:20

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп, который снова участвует в президентской гонке, заявил, что ему нужны генералы, подобные тем, которые служили Адольфу Гитлеру.
Об этом сообщает журнал The Atlantic, ссылаясь на источники, близкие к Трампу.

«Мне нужны такие генералы, какие были у Адольфа Гитлера — люди, которые в полной мере верны ему и исполняют его приказы», — цитируют Трампа.
Эти слова вызвали бурные обсуждения по поводу стандартов лидерства и ожиданий от высшего военного командования.

Бывший глава аппарата Белого дома Джон Келли также подтвердил, что Трамп часто говорил о лояльности, восхищаясь преданностью генералов Гитлера. Этот эпизод подчеркивает стремление Трампа к абсолютной преданности со стороны своего окружения.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден, выступая в штабе демократов в Нью-Гемпшире, призвал к «политическому устранению» своего предшественника Дональда Трампа, который участвует в выборах от Республиканской партии. Это заявление было сделано на фоне обострения политической борьбы за президентское кресло в преддверии выборов 2024 года, сообщает Fox News.

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Байден призвал «устранить» Трампа ради защиты демократии
23 октября 2024, 05:02

kremlin

Президент США Джо Байден, выступая в штабе демократов в Нью-Гемпшире, призвал к «политическому устранению» своего предшественника Дональда Трампа, который участвует в выборах от Республиканской партии.
Это заявление было сделано на фоне обострения политической борьбы за президентское кресло в преддверии выборов 2024 года, сообщает Fox News.

«Мы должны его закрыть. Политически закрыть. Устранить его. Вот что мы должны сделать», — подчеркнул Байден, объясняя, что это необходимо для защиты демократических ценностей США и предотвращения угрозы, которую, по его мнению, Трамп представляет для стабильности страны.
Тем временем, по данным The Economist, шансы Трампа на победу в президентской гонке значительно возросли, и он может рассчитывать на поддержку 276 выборщиков, что дает ему 54% вероятности победы.

Ранее сообщалось, что США не против сотрудничества отдельных стран с БРИКС, это их право и выбор, однако Вашингтон продолжить доносить, что «бизнеса как обычно» с Россией больше быть не может. Об этом заявил заместитель официального представителя госдепартамента Соединенных Штатов Ведант Патель, комментируя старт саммита БРИКС в Казани.

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Экс-глава МИД Аргентины раскритиковал отказ властей от БРИКС
Экс-глава МИД Аргентины Кафьеро: БРИКС+ это развивающийся мир 21 века
23 октября 2024, 03:39

Фото: istock/rarrarorro

Экс-министр иностранных дел Аргентины и оппозиционный депутат Сантьяго Кафьеро заявил, что решение правительства Хавьера Милея отказаться от участия Аргентины в БРИКС лишило страну возможности участвовать в глобальном развитии и международном финансировании.
В своем заявлении в соцсети X он подчеркнул, что БРИКС представляет собой «развивающийся мир с конкретными финансовыми возможностями», от которых Аргентина теперь отрезана.

«Сегодня начинается саммит БРИКС . Это развивающийся мир XXI века, и Аргентины в нем нет... Это важная платформа для сотрудничества стран Глобального юга и возможность привлечения международного финансирования через Новый банк развития», — отметил Кафьеро.
Напомним, саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году.

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро охарактеризовал свой визит на XVI саммит БРИКС, который проходит в Казани, как историческое событие. Это первый раз, когда лидер Венесуэлы лично принимает участие в саммите стран БРИКС.

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Россия и Венесуэла обсудят применение ИИ в когнитивной войне, которую ведет НАТО
23 октября 2024, 01:37

istock/Sashkinw

Россия и Венесуэла планируют обсудить использование искусственного интеллекта в когнитивной войне, ведущейся НАТО, на следующем заседании Межправительственной комиссии высокого уровня.
Об этом сообщил министр связи и информации Венесуэлы Фредди Няньес на полях XVI саммита БРИКС в Казани.

«Это одна из тем, которую мы собираемся обсудить на межправкомиссии: проблемы, с которыми сталкиваются обе страны перед лицом новых информационных технологий и использования искусственного интеллекта в когнитивной войне, которую ведет НАТО в мире», — заявил Няньес.
По словам чиновника, на встрече, которая пройдет в ноябре в Каракасе, также будет обсуждаться создание медиасреды, которая исключит распространение фейковых новостей.

«У России есть свои социальные сети, что ставит её на несколько шагов впереди, как и у Китая и Ирана. Венесуэла идет по этому пути, создавая собственные платформы и социальные сети», — отметил Няньес.
Министр подчеркнул важность культурного и политического сотрудничества с Россией, заявив о необходимости создания общей медиа-экосистемы для противостояния западной дезинформации.

Саммит БРИКС в Казани, который продлится до 24 октября, стал крупнейшим внешнеполитическим событием в России.

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Президент Венесуэлы Мадуро назвал саммит БРИКС историческим событием
23 октября 2024, 01:22

Фото: istock/Bet_Noire

Президент Венесуэлы Николас Мадуро охарактеризовал свой визит на XVI саммит БРИКС, который проходит в Казани, как историческое событие.
Это первый раз, когда лидер Венесуэлы лично принимает участие в саммите стран БРИКС.

«Мы приехали на этот исторический саммит. Это первый раз, когда президент Венесуэлы присутствует лично. Раньше мы участвовали на уровне министров иностранных дел, экономики, коммуникаций, культуры», — заявил Мадуро журналистам по прибытии в аэропорт Казани.
Саммит, который проходит с 22 по 24 октября, стал крупнейшим внешнеполитическим событием, проводимым в России. С начала 2024 года, в рамках председательства России, к БРИКС присоединились новые члены — Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Организация нацелена на укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

В ходе председательства России запланировано более 200 различных мероприятий, направленных на развитие политических, экономических и общественных связей среди стран-участников.

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Симоньян: саммит БРИКС показывает усталость от лицемерия коллективного Запада
23 октября 2024, 00:51

Фото: istock/Yau Ming Low

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что саммит БРИКС в Казани демонстрирует усталость мирового сообщества от лицемерия и диктата коллективного Запада.
Об этом она сказала, выступая на мероприятии, посвященном годовщине дипломатических отношений между Россией и Китаем. Саммит БРИКС проходит с 22 по 24 октября и является крупнейшим внешнеполитическим событием в России. Симоньян подчеркнула, что встреча не только укрепляет дружбу между странами, но и демонстрирует готовность к новому миропорядку.

«Он показывает нашу с вами усталость от них, от их лицемерия, от их диктата. Я сейчас имею в виду коллективный Запад под предводительством Соединенных Штатов. Мы все устали. Спасибо вам за то, что мы устали вместе, и отдыхать будем вместе, когда правда восторжествует и однополярный мир прекратится», — заявила Симоньян.
Она также отметила, что попытки международной изоляции России провалились, добавив, что саммит станет важной вехой, после которой мир разделится на «до и после».

С начала 2024 года в БРИКС вступили Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия председательствует в организации под лозунгом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития.

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#египет
#саммит
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#оон
#иран
#запад
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Раскрыта причина провала политики Запада по изоляции России
Telegraph: саммит БРИКС в Казани показал провал политики Запада по изоляции РФ
22 октября 2024, 22:57

Фото: iStock/Bet_Noire

Начавшийся в Казани саммит БРИКС продемонстрировал, что политика Запада по изоляции России на международной арене провалилась. Об этом пишет колумнист британской газеты The Daily Telegraph Филип Джонстон. По его словам, саммит с лидерами 20 государств говорит о дипломатической победе президента РФ Владимира Путина.
Журналист считает, что успех мероприятия такого масштаба имеет «огромное значение с точки зрения баланса сил в мире», так как все участники саммита БРИКС в Казани заинтересованы в уменьшении зависимости от американского доллара.

Джонстон также добавил, что новая общая платежная система стран БРИКС, которую рассчитывают создать участники саммита, позволит России в разы эффективнее справляться с санкциями, что в итоге повлияет на исход конфликта на Украине.

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