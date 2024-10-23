Великобритания подготовила 200 украинских военных летчиков

Начавшийся в Казани саммит БРИКС продемонстрировал, что политика Запада по изоляции России на международной арене провалилась. Об этом пишет колумнист британской газеты The Daily Telegraph Филип Джонстон. По его словам, саммит с лидерами 20 государств говорит о дипломатической победе президента РФ Владимира Путина.