Великобритания подготовила 200 украинских военных летчиков

Фото: istock/TRAVELARIUM
Великобритания завершила подготовку 200 украинских летчиков вооруженных сил Украины, которые вскоре сядут за штурвалы истребителей F-16.
Об этом сообщил заместитель министра обороны Великобритании Люк Поллард.
Ранее Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на Курском направлении, отметив, что противник потерял более 25,6 тысячи бойцов.
До этого в Киеве заявили, что готовы рассмотреть любые мирные инициативы, если в них прописана целостность Украины, нерушимость границ и суверенитет страны. Об этом заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак. По его словам, украинская власть не согласится ни с какими изменениями, которые угрожают самому существованию страны.
Читайте также:
The Economist: в Киеве опасаются наступления России в сторону города Запорожье
Рогов: ВС России уничтожили штаб ГБР Украины в Запорожье
Великобритания выделит $155 млн на военно-морскую помощь Украине
«Наша страна подготовила 200 украинских летчиков. Недавно я присутствовал на церемонии выпуска пилотов, завершивших тренировочный курс в королевских ВВС.Он также подчеркнул, что Великобритания будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Программа подготовки украинских летчиков стартовала в сентябре 2023 года.
Они вскоре приступят к выполнению боевых задач на F-16», — написал Поллард на своей странице в X (ранее Twitter).
Ранее Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на Курском направлении, отметив, что противник потерял более 25,6 тысячи бойцов.
До этого в Киеве заявили, что готовы рассмотреть любые мирные инициативы, если в них прописана целостность Украины, нерушимость границ и суверенитет страны. Об этом заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак. По его словам, украинская власть не согласится ни с какими изменениями, которые угрожают самому существованию страны.
Читайте также:
The Economist: в Киеве опасаются наступления России в сторону города Запорожье
Рогов: ВС России уничтожили штаб ГБР Украины в Запорожье
Великобритания выделит $155 млн на военно-морскую помощь Украине
Елена Перлова