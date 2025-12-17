Стало известно о планах Трампа объявить войну Венесуэле во время утреннего обращения к нации
Карлсон: Трамп утром четверга может объявить войну Венесуэле в обращении к нации
Известный журналист Такер Карлсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что президент США Дональд Трамп в ходе своего телеобращения объявит о начале войны с Венесуэлой. Свое утверждение Карлсон основывает на информации, которую получил от одного из членов Конгресса.
По словам журналиста, американские законодатели уже вчера получили сведения о неизбежном конфликте с Венесуэлой. Высока вероятность, что Трамп объявит о войне 17 декабря, около 21:00 по местному времени (в 05:00 мск 18 декабря).
На это время запланировано выступление президента США в Овальном кабинете, которое будет посвящено подведению итогов года и представлению новых политических инициатив.
Ранее Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social выдвинул Венесуэле ультиматум, требуя вернуть «украденную собственность» (нефть, землю и другие активы) США. Он заявил, что республика окружена крупнейшей военной армадой в истории Южной Америки.
«Будет ли это (объявление войны) действительно — кто его знает, я не знаю. Я никогда не хочу преувеличивать то, что знаю, а моих знаний вообще довольно мало, но член Конгресса сказал мне это сегодня утром», — объяснил Карлсон.14 декабря сообщалось, что Трамп пообещал ввести новые пошлины против Таиланда и Камбоджи, если те не остановят боестолкновения.