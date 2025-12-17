Стало известно о планах Трампа объявить войну Венесуэле во время утреннего обращения к нации

17 декабря 2025, 23:26

Карлсон: Трамп утром четверга может объявить войну Венесуэле в обращении к нации

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Известный журналист Такер Карлсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что президент США Дональд Трамп в ходе своего телеобращения объявит о начале войны с Венесуэлой. Свое утверждение Карлсон основывает на информации, которую получил от одного из членов Конгресса.





По словам журналиста, американские законодатели уже вчера получили сведения о неизбежном конфликте с Венесуэлой. Высока вероятность, что Трамп объявит о войне 17 декабря, около 21:00 по местному времени (в 05:00 мск 18 декабря).



На это время запланировано выступление президента США в Овальном кабинете, которое будет посвящено подведению итогов года и представлению новых политических инициатив.





«Будет ли это (объявление войны) действительно — кто его знает, я не знаю. Я никогда не хочу преувеличивать то, что знаю, а моих знаний вообще довольно мало, но член Конгресса сказал мне это сегодня утром», — объяснил Карлсон.