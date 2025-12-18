В Краснодарском крае два человека погибли и четыре пострадали в массовом ДТП
В Краснодарском крае столкнулись три автомобиля. В результате погибли два человека, ещё четверо получили травмы. Об этом сообщает Telegram-канал «23 МВД».
Авария произошла в Калининском районе на автодороге «Тимашевск – Полтавская». Предварительно, водитель за рулем «Киа Соренто» при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковушкой «ВАЗ 2107» и грузовым автомобилем «Донгфэнг».
«В результате ДТП погибли два брата 21 и 25-лет, четыре человека были доставлены в медучреждение», — говорится в материале.Серьезность травм пострадавших не уточняется.
Причины и все обстоятельства несчастного случая в настоящее время устанавливаются.
