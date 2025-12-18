В Краснодарском крае два человека погибли и четыре пострадали в массовом ДТП

18 декабря 2025, 00:54

Фото: iStock/GummyBone

В Краснодарском крае столкнулись три автомобиля. В результате погибли два человека, ещё четверо получили травмы. Об этом сообщает Telegram-канал «23 МВД».





Авария произошла в Калининском районе на автодороге «Тимашевск – Полтавская». Предварительно, водитель за рулем «Киа Соренто» при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковушкой «ВАЗ 2107» и грузовым автомобилем «Донгфэнг».





«В результате ДТП погибли два брата 21 и 25-лет, четыре человека были доставлены в медучреждение», — говорится в материале.