В Краснодарском крае два человека погибли и четыре пострадали в массовом ДТП

Фото: iStock/GummyBone

В Краснодарском крае столкнулись три автомобиля. В результате погибли два человека, ещё четверо получили травмы. Об этом сообщает Telegram-канал «23 МВД».



Авария произошла в Калининском районе на автодороге «Тимашевск – Полтавская». Предварительно, водитель за рулем «Киа Соренто» при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковушкой «ВАЗ 2107» и грузовым автомобилем «Донгфэнг».

«В результате ДТП погибли два брата 21 и 25-лет, четыре человека были доставлены в медучреждение», — говорится в материале.
Серьезность травм пострадавших не уточняется.

Причины и все обстоятельства несчастного случая в настоящее время устанавливаются.

Мария Моисеева

