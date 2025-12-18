Россиянам назвали сумму пенсионных накоплений, которую можно забрать единовременно в 2026 году
В РФ можно единовременно забрать 440 тысяч рублей пенсионных накоплений в 2026 году
В 2026 году российские пенсионеры смогут получить свои пенсионные накопления единовременной выплатой, если их сумма не превысит 439776 рублей. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно действующим правилам, размер накопительной пенсии определяется путём деления общей суммы пенсионных накоплений на количество месяцев ожидаемого периода выплаты. В 2025 и 2026 годах он составляет 270 месяцев.
Если при таком расчёте ежемесячная выплата получается меньше 10% от прожиточного минимума пенсионера, то все накопления можно забрать сразу.
Прожиточный минимум для пенсионеров на 2026 год установлен в размере 16 288 рублей.
Ранее в Госдуме раскритиковали инициативу о лишении «тунеядцев» пенсии. Депутат Ярослав Нилов заявил, что все россияне имеют право на пенсию, даже если ни дня официально не работали.
