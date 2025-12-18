Россиянам назвали сумму пенсионных накоплений, которую можно забрать единовременно в 2026 году

18 декабря 2025, 02:01

В РФ можно единовременно забрать 440 тысяч рублей пенсионных накоплений в 2026 году

Фото: iStock/ArtemSam

В 2026 году российские пенсионеры смогут получить свои пенсионные накопления единовременной выплатой, если их сумма не превысит 439776 рублей. Об этом пишет РИА Новости.





Согласно действующим правилам, размер накопительной пенсии определяется путём деления общей суммы пенсионных накоплений на количество месяцев ожидаемого периода выплаты. В 2025 и 2026 годах он составляет 270 месяцев.



