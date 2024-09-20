В конфликте на Украине должна быть поставлена точка в текущем году, считает глава киевского режима Владимир Зеленский. Слова экс-президента украинской республики, чей срок истек 20 мая, приводит издание «Интерфакс-Украина».
«Мы должны максимально усилить Украину, чтобы уже в этом году организовать второй «саммит мира» — саммит, который сможет поставить точку в этом конфликте», — прокомментировал Зеленский в рамках совместного пресс-подхода с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.Ранее сообщалось, что Евросоюз предоставит Украине кредит на 35 миллиардов евро.
Страны Запада и Евросоюза стали помогать Украине на фоне спецоперации в Донбассе, которая идет с 24 февраля 2022 года.
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