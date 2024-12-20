Ветеран СВО стал мэром города в Свердловской области

Владимир Моисеев (Кадр из видео телекомпании «Вектор» в соцсети «ВКонтакте»)
Ветеран специальной военной операции (СВО) Владимир Моисеев стал главой Туринского городского округа в Свердловской области.
Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу местной администрации в соцсети «ВКонтакте», Моисеев был избран путём открытого голосования членов городской думы, получив поддержку 12 из 16 депутатов.
До этого ветеран СВО работал в системе энергосбыта и сам был депутатом. В зоне спецоперации он служил по контракту.
Ранее президент России Владимир Путин объяснил своё решение назначить Александра Хинштейна на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области. Во время прямой линии глава государства отметил, что Хинштейн обладает опытом работы с людьми и умеет находить индивидуальный подход к каждому.
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До этого ветеран СВО работал в системе энергосбыта и сам был депутатом. В зоне спецоперации он служил по контракту.
Ранее президент России Владимир Путин объяснил своё решение назначить Александра Хинштейна на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области. Во время прямой линии глава государства отметил, что Хинштейн обладает опытом работы с людьми и умеет находить индивидуальный подход к каждому.
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Анастасия Ларина