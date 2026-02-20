Достижения.рф

ТАСС: На Кубани в частном секторе упали обломки дрона

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

В краевом оперативном штабе сообщили о падении обломков БПЛА в частном секторе Краснодара рядом с ТЦ «Меридиан». Об этом пишет ТАСС.



На месте происшествия работают оперативные и специальные службы. Также, по данным оперштаба, в районе улицы Новороссийской пострадал один человек. Он получил порезы от осколков, медики оказали помощь на месте.

Ранее российские средства ПВО сбили 12 украинских беспилотников. В Минобороны уточнили, что дежурные расчёты перехватывали и уничтожали дроны самолётного типа в период с 8:00 до 16:00 по московскому времени.

Спецоперация на Украине продолжается.

Никита Кротов

