ТАСС: На Кубани в частном секторе упали обломки дрона
В краевом оперативном штабе сообщили о падении обломков БПЛА в частном секторе Краснодара рядом с ТЦ «Меридиан». Об этом пишет ТАСС.
На месте происшествия работают оперативные и специальные службы. Также, по данным оперштаба, в районе улицы Новороссийской пострадал один человек. Он получил порезы от осколков, медики оказали помощь на месте.
Ранее российские средства ПВО сбили 12 украинских беспилотников. В Минобороны уточнили, что дежурные расчёты перехватывали и уничтожали дроны самолётного типа в период с 8:00 до 16:00 по московскому времени.
Спецоперация на Украине продолжается.
Читайте также: