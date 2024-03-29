«Видимо, в Белом доме убрали зеркала»: Захарова высмеяла заявление Байдена о его внешности

Фото: kremlin
Официальный представитель МИД Мария Захарова пошутила про слова 81-летнего президента США Джо Байдена о том, что он выглядит молодо.
Ранее в СМИ появились материалы с заявлением американского главы о том, что он осведомлен о своей молодой внешности. Как считает президент Штатов, он выглядит «не сильно старше сорока». Помимо этого, он назвал мудрость вещью, которая приходит с возрастом, независимо от происхождения человека.
Ранее Захарова заявила, что Россия не намерена принимать участие в конференции в Швейцарии по Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Видимо в Белом доме убрали зеркала, чтобы не расстраивать 40-летнего Джо», — иронично отметила Захарова в беседе с «Комсомольской правдой».
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Алина Юрчак