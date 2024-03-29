«Видимо, в Белом доме убрали зеркала»: Захарова высмеяла заявление Байдена о его внешности

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев провел расширенное заседание постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека. По его итогам будет создана рабочая группа, которая разработает предложения по репатриации россиян из недружественных стран.