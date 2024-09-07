Выездная форма голосования используется в восьми округах Подмосковья

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В 28 городских округах Подмосковья проходят выборы и довыборы в советы депутатов. Из них в восьми округах Московской области используется выездная форма голосования.
Дополнительная форма голосования осуществляется в Воскресенске, Ленинском, Лотошино, Подольске, Раменском, Сергиев Посаде, Солнечногорске и Щелкове.
Проголосовать таким способом могут 44 тысячи избирателей из 160 населенных пунктов в специально оборудованных автобусах или шатрах.
Необходимую информацию о выборах можно узнать с помощью цифрового сервиса ЦИК России. Там собраны сведения об участках, кандидатах и включении в список избирателей.
Задать все интересующие вопросы можно, обратившись в «Службу заботы».
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Проголосовать таким способом могут 44 тысячи избирателей из 160 населенных пунктов в специально оборудованных автобусах или шатрах.
Необходимую информацию о выборах можно узнать с помощью цифрового сервиса ЦИК России. Там собраны сведения об участках, кандидатах и включении в список избирателей.
Задать все интересующие вопросы можно, обратившись в «Службу заботы».
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Алина Юрчак