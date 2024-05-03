«Вирус Зеленского»: Стало известно, кому не даёт покоя «история успеха» украинского лидера

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
Сознание французского лидера Эммануэля Макрона поражено «вирусом Зеленского». Такое заявление сделал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Накануне Макрон заявил, что французские войска могут быть отправлены на Украину в случае прорыва линии фронта армией России или же по запросу Киева.
Он пояснил, что Макрон готов вовлечь Францию в прямой конфликт с Россией, чтобы сохранить власть в своих руках и навязать французам ненависть к российскому народу.
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«Макрону, видимо, не дает покоя история успеха Зеленского, как можно непопулярному главе действующего режима остаться у власти и не проводить выборы. Вполне возможно, что сознание Макрона поразил "вирус Зеленского", симптомами которого являются человеконенавистничество и агрессивное поведение в отношении России», — цитирует РИА Новости Рогова.
Он пояснил, что Макрон готов вовлечь Францию в прямой конфликт с Россией, чтобы сохранить власть в своих руках и навязать французам ненависть к российскому народу.
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Элина Позднякова