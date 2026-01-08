«Значительно хуже»: Политолог ответил, пытаются ли США объявить войну России

08 января 2026, 14:59

Дудаков: США не стараются объявить войну России

Фото: istockphoto/dangutsu

Несмотря на ряд недружественных шагов в отношении России, США, по сути, не стремятся доводить ситуацию до уровня прямого конфликта.





Такое мнение NEWS.ru выразил политолог-американист Малек Дудаков. Политолог также призвал не драматизировать сообщения о новых санкциях.





«Из-за последних событий многие посчитали, что отношения между США и РФ станут значительно хуже. Однако все последние заявления представителей администрации Трампа указывают на то, что они не стремятся эскалировать ситуацию», — сказал собеседник.

«На текущий момент американцы просто пытаются усилить свою переговорную позицию, навязать нам и другим странам свое видение ситуации», — резюмировал политолог.