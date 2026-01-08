«Значительно хуже»: Политолог ответил, пытаются ли США объявить войну России
Дудаков: США не стараются объявить войну России
Несмотря на ряд недружественных шагов в отношении России, США, по сути, не стремятся доводить ситуацию до уровня прямого конфликта.
Такое мнение NEWS.ru выразил политолог-американист Малек Дудаков. Политолог также призвал не драматизировать сообщения о новых санкциях.
«Из-за последних событий многие посчитали, что отношения между США и РФ станут значительно хуже. Однако все последние заявления представителей администрации Трампа указывают на то, что они не стремятся эскалировать ситуацию», — сказал собеседник.
Он напомнил, что активным инициатором санкционного законопроекта выступает сенатор Линдси Грэм*, тогда как официальную позицию администрации Трампа по этому вопросу пока не озвучивали. Даже в случае принятия документа, полагает Дудаков, принципиально он мало что изменит. У президента США и без того достаточно инструментов для введения тарифов и пошлин без дополнительных решений Конгресса, говорится в материале.
Эксперт указал, что ранее попытки Трампа вводить торговые ограничения против Китая и Бразилии уже демонстрировали ограниченную эффективность. По его словам, в случае с Бразилией меры пришлось быстро откатывать — поставки ряда товаров в США прекратились, и спустя пару месяцев Вашингтон отказался от первоначального курса.
При этом Дудаков признал, что происходящее негативно скажется на переговорном процессе. Однако, по его мнению, трактовать нынешние шаги как объявление войны со стороны США не стоит.
«На текущий момент американцы просто пытаются усилить свою переговорную позицию, навязать нам и другим странам свое видение ситуации», — резюмировал политолог.
