Вице-президента Трампа назвали катастрофой для Украины

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В Евросоюзе назвали «катастрофой» выбранного кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом для совместного участия в выборах вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса. Такое мнение озвучил высокопоставленный европейский чиновник, сообщает Politico.
Как утверждает собеседник агентства, назначение Вэнса является катастрофой для Киева.
За неделю до номинирования на пост вице-президента США от Республиканской партии Вэнс выступил со статьей, критикующей план спикера американской палаты представителей Майка Джонсона по помощи Киеву.
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За неделю до номинирования на пост вице-президента США от Республиканской партии Вэнс выступил со статьей, критикующей план спикера американской палаты представителей Майка Джонсона по помощи Киеву.
«Если Вэнс добьется своего, отказ США от финансирования Украины будет лишь первым шагом в гораздо более широком переосмыслении США своей роли в глобальном порядке», — отметили в информагентстве.Ранее в США обеспокоились из-за адаптации РФ к западному оружию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак