«Ангельская красота»: новые кадры беременной невестки растрогали певицу Валерию

Лиана Шульгина (Фото: кадр видео Instagram* @lianashulginaa)
Лиана Шульгина, беременная невестка певицы Валерии, показала себя в новой фотосессии «с малышом на подходе». Звездная свекровь оценила в соцсетях изящный и теплый образ будущей мамы.
Младший сын Валерии, Арсений Шульгин, и его жена Лиана готовятся к рождению второго ребенка — мальчика, который станет братиком для их дочки Селин.
Лиана всю беременность делилась смелыми фото, а теперь выложила короткое видео, где ее сняла Дарья Булавина. Шульгина предстала в трогательном платье-плиссе светлых тонов. Пышные локоны придали образу некую «свободу», впечатление дополнила пара порхающих рядом голубей.
На кадрах Лиана нежно гладит свой живот, медленно переводя взгляд в камеру, пока птицы летают рядом. Затем одна из них аккуратно садится ей на голову и изящно замирает.
Несмотря на недавний скандал с розыгрышем, где Лиану грубо обвинили в обмане, она продолжает общаться с подписчиками и делиться своим счастьем.
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Лиана всю беременность делилась смелыми фото, а теперь выложила короткое видео, где ее сняла Дарья Булавина. Шульгина предстала в трогательном платье-плиссе светлых тонов. Пышные локоны придали образу некую «свободу», впечатление дополнила пара порхающих рядом голубей.
На кадрах Лиана нежно гладит свой живот, медленно переводя взгляд в камеру, пока птицы летают рядом. Затем одна из них аккуратно садится ей на голову и изящно замирает.
Лиана Шульгина (Фото: кадр видео Instagram* @lianashulginaa)
«Когда внутри растет вселенная, даже птицы чувствуют притяжение», — подписала Шульгина.Валерия, глядя на невестку, растрогалась и назвала материнство самым прекрасным, что может быть в жизни женщины.
«Ангельская красота», — добавила она.Поп-звезда и сама мама троих детей. Она обожает свою внучку Селин и с трепетом ждёт внука, который, к тому же, может родиться точно в её день рождения — 17 апреля.
Несмотря на недавний скандал с розыгрышем, где Лиану грубо обвинили в обмане, она продолжает общаться с подписчиками и делиться своим счастьем.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева