Власти Австрии намерены полностью отказаться от российского газа

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Глава австрийского Минэнерго Леонор Гевесслер подготовила законопроект по прекращению поставок российского газа. Об этом информирует издание Kleine Zeitung.
Теперь Гевесслер необходимо получить одобрение со стороны национального совета и Австрийской народной партии. Глава Минэнерго считает, что долю импорта газа из России нужно снизить с 90 до 0% в 2027–2028 газовом году.
Ранее Европа завершила отопительный сезон с рекордными запасами газа. Высокий уровень запасов топлива в подземных хранилищах позволит Европе надежно готовиться к следующей зиме. Также снижается вероятность скачка стоимости газа, считают специалисты.
До этого сообщалось, что Евросоюз угрожает Германии судом из-за налога, мешающего отказу от российского газа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее Европа завершила отопительный сезон с рекордными запасами газа. Высокий уровень запасов топлива в подземных хранилищах позволит Европе надежно готовиться к следующей зиме. Также снижается вероятность скачка стоимости газа, считают специалисты.
До этого сообщалось, что Евросоюз угрожает Германии судом из-за налога, мешающего отказу от российского газа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак