Власти Нидерландов нанесли Урсуле фон дер Ляйен удар в спину

05 июня 2025, 10:58

«Взгляд» пишет об ударе в спину Урсуле фон дер Ляйен от Нидерландов

Фото: iStock/stormwatch15

Внеочередные выборы в Нидерландах могут негативно сказаться на позициях Урсулы фон дер Ляйен, Владимира Зеленского и других политиков, которые выступают против России. Об этом сообщает издание «Взгляд».