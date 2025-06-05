Власти Нидерландов нанесли Урсуле фон дер Ляйен удар в спину
Внеочередные выборы в Нидерландах могут негативно сказаться на позициях Урсулы фон дер Ляйен, Владимира Зеленского и других политиков, которые выступают против России. Об этом сообщает издание «Взгляд».
Отмечается, что партия свободы Герта Вилдерса, выступающая против миграции и интеграции Украины, может одержать победу на выборах. Вилдерс потерял власть в 2023 году, поэтому теперь он будет всеми способами пытаться вернуть её, однако ему не хватает поддержки.
В случае победы партии свободы, у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и других политиков могут возникнуть серьёзные проблемы. Издание приравнивает это к удару в спину.
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