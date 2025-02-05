«Требуем объективности»: Власти Никарагуа заявили о выходе страны из ФАО ООН

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Правительство Никарагуа приняло решение о выходе страны из Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН. Представительства этого международного учреждения в центральноамериканском государстве будут закрыты в ближайшее время.
Поводом для таких решительных действий никарагуанских властей стал опубликованный на днях доклад ФАО, посвящённый ситуации с продовольственной безопасностью в мире. В заявлении министра иностранных дел страны Вальдрака Джентске позиция ФАО названа «неприемлемой, недопустимой и неуважительной». Главу МИД Никарагуа процитировал на своём сайте телеканал Canal4.
Правительство страны ознакомилось с докладом ФАО «Состояние продовольственной безопасности и питания в мире — 2024 год». После этого в адрес генерального секретаря организации Цюй Дунъюя было направлено официальное письмо.
Власти Никарагуа заявили о выходе страны из ФАО и потребовали немедленного закрытия всех представительств и офисов организации на территории страны. Подчёркивалось, что международные организации должны относиться с уважением к государствам, участвующим в них, а ФАО, по мнению никарагуанской стороны, предприняло шаги, направленные на дискредитацию правительства Никарагуа и его политику, направленную на борьбу с нищетой, развитие потенциала и борьбу за продовольственную безопасность.
Согласно докладу ФАО, доля населения Никарагуа, не имеющего доступа к здоровому питанию, в 2022 году составила 27,3% или около 1,9 миллиона человек. Организация относит Никарагуа к числу стран с дефицитом продовольствия.
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Правительство страны ознакомилось с докладом ФАО «Состояние продовольственной безопасности и питания в мире — 2024 год». После этого в адрес генерального секретаря организации Цюй Дунъюя было направлено официальное письмо.
«Мы отвергаем доклад из-за отсутствия объективности, методологической строгости, содержания ложной информации и агрессивной тенденции вмешательства», — указано в документе.
Власти Никарагуа заявили о выходе страны из ФАО и потребовали немедленного закрытия всех представительств и офисов организации на территории страны. Подчёркивалось, что международные организации должны относиться с уважением к государствам, участвующим в них, а ФАО, по мнению никарагуанской стороны, предприняло шаги, направленные на дискредитацию правительства Никарагуа и его политику, направленную на борьбу с нищетой, развитие потенциала и борьбу за продовольственную безопасность.
Согласно докладу ФАО, доля населения Никарагуа, не имеющего доступа к здоровому питанию, в 2022 году составила 27,3% или около 1,9 миллиона человек. Организация относит Никарагуа к числу стран с дефицитом продовольствия.
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Александр Бойцов