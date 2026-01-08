«Состроила укоризненную гримасу»: что произошло между фон дер Ляйен и Зеленским в Париже

08 января 2026, 17:43

Telegraph: фон дер Ляйен шутливо погрозила Зеленскому на встрече в Париже

Владимир Зеленский

На встрече «коалиции желающих» в Париже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен шутливо пригрозила Владимиру Зеленскому. Об этом пишет британская газета The Telegraph.