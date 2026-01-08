«Состроила укоризненную гримасу»: что произошло между фон дер Ляйен и Зеленским в Париже
На встрече «коалиции желающих» в Париже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен шутливо пригрозила Владимиру Зеленскому. Об этом пишет британская газета The Telegraph.
Ситуация выглядела так, словно Зеленский тайно включил в итоговый документ формулировку о возможном нападении на Москву, рассчитывая, что это останется незамеченным. В ответ фон дер Ляйен «состроила ему укоризненную гримасу и шутливо погрозила пальцем».
В статье также отмечается, что союзники Киева сейчас больше напоминают «коалицию заламывающих руки», так как не предпринимают конкретных действий, а только продолжают говорить о том, что «нужно что-то делать».
Ранее Рамзан Кадыров отреагировал на слова Зеленского о том, что США могли бы захватить главу Чечни по аналогии с задержанием президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
