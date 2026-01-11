11 января 2026, 10:36

Соскин: Зеленский ставит эксперимент по разрушению Киева

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский не занимается вопросами жизнеобеспечения Киева, когда тот имеет огромные проблемы в энергетической сфере. Об этом заявил экс-помощник Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин.





По его словам, которые приводит РИА Новости, Зеленский и его окружение халатно относятся к происходящему в городе, перекладывая ответственность на других.



Соскин отметил, что вместо спасения столицы от коммунального паралича, власти страны обсуждают, как бороться с коррупцией, произволом ТЦК и дезертирством на фронте. Он посетовал, что базовые потребности киевлян остаются без внимания.

«Ставится какой-то совершенно безумно дичайший мегаэксперимент по разрушению столицы», — подчеркнул политолог.