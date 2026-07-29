У берегов Папуа-Новой Гвинеи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4
У берегов Папуа-Новой Гвинеи сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщает пресс-служба Геологической службы США (USGS).
Мощный подземный толчок произошел 28 июля в 20:27 по времени UTC (23:27 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине десять километров, а эпицентр находился в 211 километрах от города Кокопо. Сведений о разрушениях или жертвах не поступало — предварительно, никто не пострадал.
Ранее «Радио 1» передавало, что двое мужчин сломали позвоночники после прыжков в воду в Приморье. В первом случае россиянин, будучи в нетрезвом состоянии, решил нырнуть вниз головой, но ударился о дно. Его доставили в больницу, где выполнили сложную нейрохирургическую операцию. Подробности о состоянии этого пациента, а также информацию о втором пострадавшем читайте в нашем материале.
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