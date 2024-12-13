Во Франции обратились с призывом к Макрону

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О «конце режима» французского лидера Эммануэля Макрона в связи с назначением на пост премьера Франсуа Байру заявил глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Об этом он написал в социальных сетях.
«Мы приблизились к концу конца этого режима! Байру - ультрапроевропеист, сторонник НАТО, который хотел обязательной вакцинации от коронавируса, который хочет голосования по почте, который находится в системе почти 45 лет… Вотум недоверия Макрону, Макрона в отставку!» — сказано в публикации.Филиппо охарактеризовал Байру как «пронатовского и проевропейского» политика. Его назначение на пост председателя правительства состоялось в пятницу, 13 декабря. Ранее должность занимал Мишель Барнье на протяжении трех месяцев.
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