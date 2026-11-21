Во Франции раскрыли один страх Зеленского
Владимир Зеленский встревожен перспективой того, что Франция может прекратить помогать Украине, когда Эммануэль Макрон оставит пост президента. Об этом пишет газета Le Figaro.
Как отмечает издание, глава киевского режима «оказался в непростом положении». С самого начала боевых действий Париж поддерживал Киев, однако заявления кандидатов, которые сейчас лидируют в предвыборных опросах, вызывают беспокойство на Украине. При этом симпатии к фаворитам президентской гонки Зеленский не испытывает, но вынужден учитывать реальность.
Франция уступает в Европе по объему помощи Украине только Германии. Именно поэтому, уточняется в материале, контакты с возможными будущими руководителями страны следует налаживать уже сейчас.
Выборы президента Франции запланированы на 18 апреля 2027 года, второй тур при необходимости состоится 2 мая. В числе лидеров гонки — Марин Ле Пен, возглавляющая фракцию «Национального объединения» в парламенте. Ее главным конкурентом называют Жан-Люка Меланшона, лидера «Непокорившейся Франции», у которого высокие шансы выйти во второй тур.
Оба политика неоднократно выступали против военной поддержки Украины и размещения войск на ее территории.
Читайте также: