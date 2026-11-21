21 ноября 2026, 06:41

Le Figaro: Зеленский боится, что Париж свернет помощь Киеву после ухода Макрона

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский встревожен перспективой того, что Франция может прекратить помогать Украине, когда Эммануэль Макрон оставит пост президента. Об этом пишет газета Le Figaro.