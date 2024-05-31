Во Владивостоке заметили генерала НАТО

Фото: РИА Новости / Виталий Аньков
Во Владивосток приехал атташе по вопросам обороны посольства Франции генерал Жером Маллар. Об этом информирует телеканал ОТВ.
В сюжете телеканала сообщается, во Владивосток генерал прибыл вместе с дипломатами из Франции, ФРГ и Швейцарии. Вместе они посетили генконсульство Японии. На вопросы журналистов о целях визита дипломаты не стали отвечать.
Ранее, как отмечает канал, Маллар был замечен в Хабаровске.
По данным с портала департамента государственного протокола МИД РФ, бригадный генерал Жером Маллар является атташе по вопросам обороны посольства Французской Республики.
Ранее сенатор Алексей Пушков посмеялся над президентом Франции Эммануэлем Макроном после слов его предшественника Николя Саркози об Украине. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
Правительство Словении приняло решение о признании независимости Палестины
Сенатор Бондарев усомнился в необходимости выстраивать диалог с Зеленским
Reuters: Макрон убедил Трюдо разрешить Airbus покупать российский титан
Ранее, как отмечает канал, Маллар был замечен в Хабаровске.
По данным с портала департамента государственного протокола МИД РФ, бригадный генерал Жером Маллар является атташе по вопросам обороны посольства Французской Республики.
Ранее сенатор Алексей Пушков посмеялся над президентом Франции Эммануэлем Макроном после слов его предшественника Николя Саркози об Украине. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
Правительство Словении приняло решение о признании независимости Палестины
Сенатор Бондарев усомнился в необходимости выстраивать диалог с Зеленским
Reuters: Макрон убедил Трюдо разрешить Airbus покупать российский титан
Алина Юрчак