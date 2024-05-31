Во Владивостоке заметили генерала НАТО

Разрешение Штатов Украине применять американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, которые угрожают району Харькова, «открывает двери» для трансформации конфликта в «настоящую» войну. Такое заявление сделал экс-советник в двухсторонней российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте Джеймс Карден.