Володин: Чтобы удержать власть, Вашингтон и Брюссель реализуют проект «Расчеловечивание»

Фото: сайт Кремля
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что Соединенные Штаты Америки и западные страны всегда стремились к мировому доминированию. Долгое время им удавалось поддерживать свою гегемонию благодаря грабежу, насилию и колониальной экспансии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Соответствующую политику Володин охарактеризовав как осуществление проекта «Расчеловечивание». По его словам, мир претерпевает изменения. Другие страны развиваются и становятся лидерами в различных областях.
Он отметил, что цель этого проекта заключается в том, чтобы «люди перестали быть людьми». По его словам, Запад под лозунгами освобождения человека на протяжении многих столетий последовательно порабощает его и лишает цельности. Это осуществляется через разрушение традиционных институтов человеческого общества. Всё это делается для того, чтобы человек всё больше оставался один на один с миром.
Володин добавил, что одинокими людьми гораздо легче управлять и манипулировать. По его словам, систематически людей лишают памяти, морали, представления о грехе, а также сочувствия и сострадания. То, ради чего существует человечество — продолжение рода, передача из поколения в поколение веры, моральных ценностей, истории и культуры — целенаправленно блокируется.
По его мнению, такие проявления изначально могут казаться игрой или шуткой, но на самом деле за ними стоит серьезная программа, направленная на отказ от человечности и человеческих качеств.
Он подчеркнул, что человека могут превратить в суррогат, которому не гарантированы права человека, включая самое важное — право на жизнь. Нам крайне важно защитить людей от этого и предотвратить дальнейшее расчеловечивание. Это представляет собой вызов для всего мира, заключил он.
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«Вашингтон и Брюссель теряют своё доминирование. Чтобы продолжить править миром, они реализуют проект «Расчеловечивание»», — указал спикер ГД.
Он отметил, что цель этого проекта заключается в том, чтобы «люди перестали быть людьми». По его словам, Запад под лозунгами освобождения человека на протяжении многих столетий последовательно порабощает его и лишает цельности. Это осуществляется через разрушение традиционных институтов человеческого общества. Всё это делается для того, чтобы человек всё больше оставался один на один с миром.
Володин добавил, что одинокими людьми гораздо легче управлять и манипулировать. По его словам, систематически людей лишают памяти, морали, представления о грехе, а также сочувствия и сострадания. То, ради чего существует человечество — продолжение рода, передача из поколения в поколение веры, моральных ценностей, истории и культуры — целенаправленно блокируется.
«Сегодня мы находимся на этапе, когда людей подталкивают к отказу не только от гендерной, но и человеческой идентичности. Предлагая попробовать себя в роли животных, вымышленных персонажей, мифических существ», — написал он.
По его мнению, такие проявления изначально могут казаться игрой или шуткой, но на самом деле за ними стоит серьезная программа, направленная на отказ от человечности и человеческих качеств.
Он подчеркнул, что человека могут превратить в суррогат, которому не гарантированы права человека, включая самое важное — право на жизнь. Нам крайне важно защитить людей от этого и предотвратить дальнейшее расчеловечивание. Это представляет собой вызов для всего мира, заключил он.
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Дарья Осипова