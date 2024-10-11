Володин: Чтобы удержать власть, Вашингтон и Брюссель реализуют проект «Расчеловечивание»

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что Соединенные Штаты Америки и западные страны всегда стремились к мировому доминированию. Долгое время им удавалось поддерживать свою гегемонию благодаря грабежу, насилию и колониальной экспансии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.