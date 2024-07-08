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Володин связал поражение Макрона с попытками вмешательства в дела других стран

08 июля 2024, 10:39
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Коалиция действующего президента Франции Эммануэля Макрона потерпела поражение на объявленных им самим досрочных парламентских выборах. Об этом заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.


В своём телеграм-канале он написал, что французы сейчас готовы голосовать за кого угодно, только не за Макрона. По мнению спикера нижней палаты российского парламента, такая же участь ожидает и другие страны Европы, лидеры которых пытаются вмешиваться во внутренние дела других стран и пренебрегают интересами сограждан.

По итогам второго тура парламентских выборов во Франции победу одержала коалиция левых партий «Новый народный фронт» (NFP). Ранее политический деятель Кристоф Верзини заявил, что желание Макрона поддерживать бушующий на Украине конфликт может привести к катастрофе и Париж, и весь Европейский союз.

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Столтенберг: Цель России и КНР — поражение США и НАТО на Украине
08 июля 2024, 10:38

Фото: сайт НАТО

Столтенберг заявил, что цель России и Китая — нанести поражение США и НАТО в конфликте на Украине.
В интервью CBS генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия рассчитывает на поддержку Китая в ходе специальной военной операции. Он также отметил, что у России и Китая есть общие цели.

«Конфликт на Украине демонстрирует, насколько тесно взаимосвязаны Россия, Китай, Северная Корея и Иран. Китай выступает в роли главного катализатора российской агрессии в отношении Украины. Председатель Си и президент Путин стремятся к тому, чтобы НАТО и США потерпели неудачу в этом конфликте» — отметил генеральный секретарь НАТО.

По словам Столтенберга, успех России на Украине может вдохновить Китай на более активные действия в Азии.

США считают, что для решения проблем, связанных с Китаем, необходимо усилить Североатлантический альянс. Они утверждают, что США сами по себе являются мощной силой, составляя 25% мирового ВВП. Однако вместе со своими союзниками по НАТО они представляют уже 50% «мировой экономической и военной мощи».

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Появились кадры переписки с летчиком, которого хотели заставить угнать самолет
08 июля 2024, 10:19

Фото: istockphoto / Vital Hil

Появилось видео с летчиком ВС РФ, которого хотели завербовать для угона самолета.
ФСБ опубликовала видео с российским военным лётчиком, которого пытались завербовать для угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на Украину. Кадрами поделились в РИА Новости.

Сначала на видео показана переписка в Telegram, где собеседник угрожает лётчику за угон самолёта. Затем россиянин рассказал, как его пытались завербовать



По словам военного, человек, пытавшийся его завербовать, не скрывал, что работает на разведку Украины.

Ранее ФСБ России предотвратила попытку угона на Украину стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Несмотря на угрозы, пилот не испугался и сразу же сообщил о происходящем своему командованию. После этого к расследованию подключились российские спецслужбы.

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Орбан: КРН является ключевой страной в решении конфликта на Украине
08 июля 2024, 10:05

Фото: Сайт Кремля

Орбан назвал КНР ключевой страной в вопросе переговоров между Россией и Украиной
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высоко оценил мирную инициативу Китая по Украине. Он заявил об этом после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, которая прошла в рамках «миссии мира».

«В случае конфликта, который может произойти в соседнем с Венгрией регионе, мы также высоко ценим вашу (КНР) мирную инициативу. Венгрия всегда выступает за мир и никогда не поддерживает войну. Венгерский народ стремится к миру, спокойствию и согласию», — цитирует слова Орбана агентство MTI.

Орбан назвал визит председателя КНР в Будапешт в мае историческим событием и поблагодарил его за повышение уровня отношений между странами. Он также отметил, что за два месяца Венгрия активно работала над наполнением этих договорённостей реальным содержанием.

Ранее, 5 июля Виктор Орбан прибыл в Москву в составе делегации. Он встретился с президентом России Владимиром Путиным. Визит в российскую столицу стал следующим этапом его «мирной миссии», которая началась с поездки в Киев 2 июля.

Венгерский премьер заявил, что в ближайшее время планирует провести ещё несколько «неожиданных» встреч. А глава МИД Венгрии Петер Сийярто посоветовал европейским политикам быть готовыми к новым шагам Орбана в рамках его «миссии мира».

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#венгрия
#киев
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Российскому военному предложили крупную сумму за угон самолёта Ту-22М3
08 июля 2024, 09:41

Фото: istockphoto / aapsky

Согласно опубликованной ФСБ фотографии переписки между российским пилотом и представителем украинских спецслужб, за угон дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 пилоту обещали вознаграждение в размере трёх миллионов долларов.
Из переписки следует, что «Укроборонпром» был готов выделить один миллион долларов.

«Будет тебе три лимона», — говорится в переписке. На видео, предоставленном ФСБ, также показаны пачки долларов США.

Пилота украинские спецслужбы нашли через Telegram.

«Никаких разговоров о морали или этике. Мне предложили поджечь самолёт. Сразу же после этого мне стали угрожать в адрес моих близких. Я сразу же отправился к командованию и всё им рассказал», — поделился пилот в видео, опубликованном ФСБ.

Кроме того, у пилота спросили данные о самолётах: бортовые номера, техническое состояние и график регламентных работ.

«Я общался с человеком, который представился как Павло и признался, что работает в украинских спецслужбах. Он предложил мне угнать самолёт и перелететь на нём на территорию Украины. Причём не просто самолёт, а дальний бомбардировщик-ракетоносец, который может нести ядерное оружие», — подчеркнул военный.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении попытки украинских спецслужб угнать дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 ВКС России и вывезти его за границу. В ходе расследования было установлено, что к этой операции были причастны спецслужбы стран НАТО.

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#нато
#ядерное оружие
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«Ведомости»: Бывший заместитель Шойгу Цаликов может стать сенатором от Тувы
08 июля 2024, 09:30

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Руслан Цаликов, на протяжении восьми с половиной лет занимавший пост первого заместителя министра обороны России и покинувший его 17 июня, может стать представителем верховного хурала Тувы в Совете Федерации.
Об этом корреспонденту «Ведомостей» сообщили два источника, близких к органам власти республики. Цаликов вместе с главой Тувы Владиславом Ховалыгой и участником специальной военной операции, Героем России Буяном Кууларом возглавляют список «Единой России» на очерендных выборах в республиканский парламент. Они пройдут в единый день голосования 8 сентября.

Цаликов много лет являлся заместителем Сергея Шойгу. Он проработал с ним в руководстве МЧС России, администрации Московской области и министерстве обороны в общей сложности более 20 лет.

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#единый день голосования
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#единая россия
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Умеров: Более 40 тысяч солдат ВСУ прошли обучение по программе Interflex
08 июля 2024, 09:09

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Более 40 тысяч украинских военнослужащих прошли подготовку в рамках курируемой Великобританией международной миссии Interflex. Всего в ней участвуют более десятка стран.
Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в ходе совместной пресс-конференции с британским коллегой Джоном Хили, видеозапись которой была показана во время всеукраинского телемарафона. Хили , посетивший Одессу 7 июля, в свою очередь заявил, что новое правительство Великобритании, которое было сформировано по итогам прошедших 4 июля парламентских выборов, продолжит поддержку Украины.

Программа Interflex была запущена Великобританией летом 2022 года. К реализации этого проекта по подготовке украинских военных присоединились также страны Северной Европы, Балтии, Австралия и Канада.

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#украина
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ФСБ: разведка Украины угрожала лётчику ВКС России и его родным
08 июля 2024, 08:59

Фото: iStock/SOMATUSCANI

Российский военный летчик, которого вербовали для проведения операции по угону ракетоносца-бомбардировщика Ту-22МЗ, рассказал, что ему поступали угрозы и требования поджечь авиатехнику. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Летчик пояснил, что ему прилагали за угон самолёта на Украину 3 миллиона долларов и итальянское гражданство.

Кроме того, неизвестные угрожали ему и его семье. Также злоумышленники требовали поджечь авиатехнику и предоставить данные по российским самолетам.

Сотрудникам ФСБ удалось предотвратить угон. Выяснилось, что за подготовкой и реализацией операции стоят спецслужбы стран НАТО.

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#фсб
#операции
#нато
#вс рф
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Минобороны: ночью ВСУ пытались атаковать два региона России
МО: ПВО за ночь уничтожили 2 БПЛА ВСУ над Белгородской и Воронежской областями
08 июля 2024, 08:15

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российская ПВО минувшей ночью уничтожила два дрона ВСУ над территориями Белгородской и Воронежской областей, сообщили в Минобороны РФ.
Украинская сторона применила для атак БПЛА самолетного типа, уточнили в ведомстве.

В результате происшествия жертв и разрушений нет.

Прежде сообщалось, что в ночь на восьмое июля сразу в нескольких районах Украины прозвучали сигналы оповещения населения. Позже воздушная тревога была объявлена на всей территории страны. Минобороны РФ информацию не комментировало.

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#воздушная тревога
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Польша снова подняла в воздух самолёты из-за активности дальней авиации РФ
08 июля 2024, 08:04

Фото: istockphoto/phaisarn2517

Польша и её союзники в ночь на 8 июля подняли в воздух свои истребители. Причиной этого стала якобы повышенная активность дальней авиации Российской Федерации.
Об этом в своей социальной сети X (бывший Twitter) сообщило Оперативное командование Вооружённых сил Польши. Жителей страны предупредили о возможном повышенном уровне шума из-за работы польской и союзной авиации в воздушном пространстве, особенно в районах, расположенных на юго-востоке.

В предыдущий раз подобная активность авиации Польши наблюдалась 22 июня. Тогда Оперативное командование ВС страны заявило, что для военных это была «очень напряжённая ночь». Министерство обороны РФ не раз подчёркивало, что полёты самолётов Воздушно-космических сил России осуществляются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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Польша и союзники подняли в воздух истребители из-за активности авиации РФ

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#ночь
#страны
#twitter
#рф
#польша
#авиация
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