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Коалиция действующего президента Франции Эммануэля Макрона потерпела поражение на объявленных им самим досрочных парламентских выборах. Об этом заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.
В своём телеграм-канале он написал, что французы сейчас готовы голосовать за кого угодно, только не за Макрона. По мнению спикера нижней палаты российского парламента, такая же участь ожидает и другие страны Европы, лидеры которых пытаются вмешиваться во внутренние дела других стран и пренебрегают интересами сограждан.
По итогам второго тура парламентских выборов во Франции победу одержала коалиция левых партий «Новый народный фронт» (NFP). Ранее политический деятель Кристоф Верзини заявил, что желание Макрона поддерживать бушующий на Украине конфликт может привести к катастрофе и Париж, и весь Европейский союз.
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Александр Бойцов