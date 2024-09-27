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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал о новых законах, вступающих в силу с 1 октября 2024 года. В частности, будут проиндексированы пенсии военным и зарплаты служащим федеральных государственных учреждений.
В телеграм-канале Госдумы спикер нижней палаты российского парламента уточнил, что военные пенсии будут проиндексированы на 5,1%. По его словам, эта мера коснётся около 2,8 миллиона человек. На такой же процент будет повышена заработная плата госслужащих. Володин подчеркнул, что выполнение социальных обязательств является безусловным приоритетом государства.
Также с октября вступит в силу закон, регулирующий деятельность платёжных агентов. По словам председателя Госдумы, ранее эта сфера в достаточной степени не контролировалась, что создавало угрозу прозрачности операций. Вступающая в силу правовая норма устранит этот недочёт. Новый закон направлен на защиту прав граждан, подчеркнул Володин.
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