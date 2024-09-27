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Володин рассказал о новых законах, вступающих в силу с 1 октября

Володин: С 1 октября проиндексируют военные пенсии и зарплаты госслужащим
27 сентября 2024, 11:47
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал о новых законах, вступающих в силу с 1 октября 2024 года. В частности, будут проиндексированы пенсии военным и зарплаты служащим федеральных государственных учреждений.


В телеграм-канале Госдумы спикер нижней палаты российского парламента уточнил, что военные пенсии будут проиндексированы на 5,1%. По его словам, эта мера коснётся около 2,8 миллиона человек. На такой же процент будет повышена заработная плата госслужащих. Володин подчеркнул, что выполнение социальных обязательств является безусловным приоритетом государства.

Также с октября вступит в силу закон, регулирующий деятельность платёжных агентов. По словам председателя Госдумы, ранее эта сфера в достаточной степени не контролировалась, что создавало угрозу прозрачности операций. Вступающая в силу правовая норма устранит этот недочёт. Новый закон направлен на защиту прав граждан, подчеркнул Володин.

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«Мы не уйдём»: На фасаде посольства США в Москве появился новый логотип RT
27 сентября 2024, 11:51

Фото: iStock/Pavel Byrkin

26 сентября на фасаде посольства США в Москве появился яркий зелёный логотип RT «Мы не уйдём».
Так RT ответил на американские санкции.

Напомним, 13 сентября американский госсекретарь Энтони Блинкен в беседе с журналистами заявил, что США, Великобритания и Канада запускают «дипломатическую кампанию» против телеканала RT.

Отмечается, что данная кампания нацелена на объединение партнёров со всего мира, чтобы дать совместный ответ «на угрозу со стороны RT и других российских инструментов влияния и дезинформации».

Политик добавил, что правительство каждого государства будет самостоятельно продумывать ответ на эту «угрозу». Однако Штаты призывают каждого своего союзника воспринимать деятельность RT как любую другую «разведывательную активность России в пределах своих границ».

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Саидов: Москве и Ташкенту важно не вмешиваться во внутренние дела друг друга
27 сентября 2024, 10:26

Фото: istockphoto/Diy13

Ташкент и Москва не должны вмешиваться во внутренние дела друг друга. Об этом после встречи на полях ГА ООН с руководителем МИД РФ Сергеем Лавровым написал его коллега из Узбекистана Бахтиер Саидов.
«Обозначена важность приверженности принципу невмешательства стран во внутренние дела друг друга для укрепления взаимного доверия», — приводит РИА Новости слова Саидова.
Ранее в парламенте Узбекистана призвали российский МИД «заниматься своими делами». Речь шла об учительнице, которая избила ученика за использование русского языка. По мнению вице-спикера республики Алишера Кадирова, реакция российской стороны — попытка «поднять шум на пустом месте».

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#россия
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#новости
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РИА Новости: Автомобиль орнитолога помешал приземлиться самолету с Дудой
27 сентября 2024, 06:25

Фото: istock/rebius

Самолет с президентом Польши Анджеем Дудой на борту был вынужден уйти на второй круг при посадке в аэропорту имени Шопена в Варшаве из-за выехавшего на взлетно-посадочную полосу автомобиля орнитолога. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

«Самолет с президентом Анджеем Дудой, возвращавшимся из Нью-Йорка, приземлился только со второго захода на посадку. Причиной стал инцидент при посадке другого самолета, который столкнулся с птицей», — говорится в сообщении.
После столкновения самолета с птицей на взлетно-посадочную полосу неожиданно выехал автомобиль орнитолога, оказавшись прямо на пути президентского Boeing. В результате самолет с Дудой был вынужден совершить повторный круг над Варшавой.

Через несколько минут самолет благополучно приземлился, и инцидент не повлиял на безопасность полета.

Ранее президент Польши Анджей Дуда прокомментировал обновленную ядерную доктрину России, заявив, что тот, кто первым применит ядерное оружие, будет проклят и не сможет избавиться от этой ответственности.

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#ядерное
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«Кто первый применит, тот проклят»: Польша отреагировала на новую ядерную доктрину РФ
Дуда поставил условие применения ЯО после корректировок в доктрине России
27 сентября 2024, 05:30

Фото: istock/bpawesome

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал обновленную ядерную доктрину России, заявив, что тот, кто первым применит ядерное оружие, будет проклят и не сможет избавиться от этой ответственности.
«Президент России Владимир Путин хорошо знает, как и его генералы, что тот, кто первым применит ядерное оружие, проклят... Они никогда не избавятся от этой ответственности, если применят ядерное оружие», — отметил Дуда в интервью, приведенном TVN24.
Эти слова прозвучали на фоне предложения Путина обновить ядерную доктрину России, сделанного во время заседания Совета безопасности РФ 25 сентября. Путин многократно подчеркивал, что применение ядерного оружия возможно исключительно в целях защиты страны и что Россия будет защищать свое союзное государство — Белоруссию — в случае нападения на нее.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили на совместной пресс-конференции с главами Минобороны Австралии и США отказался комментировать возможность снятия запрета на нанесение ударов Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракетами Storm Shadow вглубь России без согласования с Соединенными Штатами.

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#россия
#оружие
#владимир путин
#ядерное оружие
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Вучич: слова Путина о ядерной доктрине вызвали значительный интерес в мире
27 сентября 2024, 04:05

Фото: Сайт Кремля

Изменение ядерной доктрины России вызвало значительный интерес среди участников Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом 26 сентября заявил сербский президент Александр Вучич в эфире телеканала TV Informer.
Вучич отметил, что заявление российского президента Владимира Путина о пересмотре ядерной доктрины привлекло большое внимание, однако наибольший интерес вызвала тема искусственного интеллекта и гонка между США и Китаем.

В рамках 79-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке Вучич провел несколько встреч с европейскими и мировыми политиками, а также представителями крупного бизнеса, участвуя в приёмах от имени различных государств и международных организаций.

Как сообщалось ранее, 25 сентября Владимир Путин предложил обновить ядерную доктрину России. Он пояснил, что в новой редакции документа будут учтены все возможные сценарии, включая критическую угрозу суверенитету страны в условиях применения противником обычного оружия.

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#сша
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В Британии отказались отвечать на вопрос о снятии запрета на удары ВСУ
27 сентября 2024, 03:20

Фото: istock/Evgeniy Grishchenko

Министр обороны Великобритании Джон Хили на совместной пресс-конференции с главами Минобороны Австралии и США отказался комментировать возможность снятия запрета на нанесение ударов Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракетами Storm Shadow вглубь России без согласования с Соединенными Штатами.

«Только один человек действительно получит выгоду от публичных обсуждений конкретных возможностей, и это президент Путин», — заявил Хили, подчеркнув, что обсуждения могут лишь усилить позицию России в конфликте.
Он также отметил, что Великобритания обсуждает с США, как лучше поддержать «план победы» президента Украины Владимира Зеленского и укрепить украинские позиции в ближайшие месяцы.

Ранее президент России Владимир Путин указывал на то, что страны НАТО ведут обсуждения о возможности использования западных дальнобойных вооружений Украиной, что может привести к прямому вовлечению Запада в конфликт. Это, по его мнению, изменит суть конфликта, и Россия будет вынуждена принимать соответствующие меры в ответ на создаваемые угрозы.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что заявления Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России ясны и однозначны, и не подлежат сомнению.

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#сша
#россия
#владимир путин
#президент
#великобритания
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#магатэ
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Глава МАГАТЭ назвал условие для применения ядерного оружия
Гросси: ядерное оружие может быть использовано, если появится у многих стран
27 сентября 2024, 02:55

Фото: istock/Дмитрий Ларичев

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в недавнем интервью порталу UN News заявил, что вероятность применения ядерного оружия возрастает, если число стран, обладающих такими вооружениями, увеличится.

«Представьте наш мир со всей напряженностью, где у 15, 18, 20 стран есть ядерное оружие. Скорее всего, в таком случае ядерное оружие было бы использовано», — отметил Гросси, подчеркивая серьезность ситуации.
Он также обратил внимание на то, что в некоторых странах разговоры о ядерном оружии становятся нормой, и выразил намерение МАГАТЭ предотвратить это развитие.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и Соединенные Штаты вернуться к процессу сокращения ядерных вооружений, отметив, что прогресс в области ядерного разоружения и нераспространения взаимосвязан.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден пока не принял решение о разрешении Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать западное оружие для ударов по территории России, несмотря на давление со стороны ряда конгрессменов. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил бывший посол США в Саудовской Аравии Чез Фриман.

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#сша
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#магатэ
#ядерное джо
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В США заявили о желании капитуляции Украины
Харрис упрекнула некоторых политиков в США в желании капитуляции Украины
27 сентября 2024, 02:18

Вице-президент США Камала Харрис выступила с резкой критикой в адрес некоторых американских политиков, которые, по ее словам, стремятся к капитуляции Украины.
Выступая перед журналистами совместно с украинским лидером Владимиром Зеленским, она заявила, что определенные силы в США готовы на значительные уступки в отношении суверенитета Украины.

«Некоторые в моей стране хотели бы заставить Украину сдать значительные части ее суверенной территории, требуя нейтралитета и отказа от отношений в области безопасности с другими странами», — подчеркнула Харрис.
Она отметила, что такие инициативы напоминают предложения, озвученные президентом России Владимиром Путиным, и назвала их не только опасными, но и неприемлемыми.

Харрис также напомнила, что на протяжении конфликта Путин предлагал Украине стать внеблоковой и нейтральной страной, а также вернуть под контроль России аннексированные территории. По ее мнению, эти предложения не имеют ничего общего с миром и подрывают позиции Украины в конфликте.

Выступление Харрис подчеркивает разницу во взглядах между сторонниками продолжения поддержки Украины и теми, кто выступает за мирные переговоры, подразумевающие значительные уступки со стороны Киева.

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#сша
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Экс-игрок сборной Украины назвал футболистов РФ «сцыкунами»
Экс-игрок сборной Украины Морозюк назвал российских футболистов «сцыкунами»
27 сентября 2024, 01:26

Фото: istock/artisteer

Бывший игрок сборной Украины и киевского «Динамо» Николай Морозюк жестко высказался о российских футболистах, назвав их «сцыкунами».

«Пересекались мы на отдыхе, на футбольных полях. Это показушники, но это я беру пафосных. А эта вся нищета… Все знают, что они делали здесь — те дикари, которые приходили», — заявил Морозюк, выразив своё негативное отношение к российским игрокам. Его слова приводит издание Tribuna.com.
Заявление Морозюка последовало на фоне новостей о действиях других украинских футболистов. Так, ранее экс-капитан сборной Украины Анатолий Тимощук передал деньги на помощь жителям Курской области, пострадавшим от атак ВСУ. Футболка Тимощука с его автографом была продана на аукционе за 700 тысяч рублей, а вырученные средства направлены на гуманитарную помощь.

Ранее известный агент Алексей Дементьев заявил, что иностранные хоккеисты не дают развиваться молодым талантливым спортсменам в России. По его словам, стоит давать шансы российским молодым талантливым хоккеистам, которые в свое время смогут играть в НХЛ значимую роль.

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#золотая футбол
#россия
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