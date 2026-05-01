Три человека погибли при столкновении «Нивы» с грузовиком в Дагестане

01 мая 2026, 23:39

Фото: iStock/z1b

В Дагестане три человека погибли при столкновении легкового автомобиля «Нива» с грузовиком, сообщила пресс-служба ГУ МВД по республике.





Авария произошла 1 мая около 18:20 по московскому времени на федеральной трассе Астрахань – Махачкала в Кизлярском районе. По предварительной информации, двадцатитрёхлетний водитель «Лада Нива» выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик Volvo FH12 под управлением 51-летнего жителя Буйнакского района.



В результате столкновения водитель легковушки и двое его пассажиров скончались на месте. Все погибшие являлись жителями Кизлярского района. Обстоятельства ДТП в настоящий момент уточняются.



