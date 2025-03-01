ВС США ликвидировали высокопоставленного офицера, связанного с «Аль-Каидой»*

Фото: iStock/Im Yeongsik
Вооружённые силы США объявили об уничтожении высокопоставленного офицера исламистской группировки «Хуррас ад-Дин», которая связана с международной террористической группировкой «Аль-Каида»*. Соответствующее видео представлено на странице американского оборонного ведомства в соцсети Х.
В публикации сказано, что 23 февраля силы Центрального командования США точным авиаударом по северо-западу Сирии уничтожили Мухаммеда Юсуфа Зию Талая, который состоял в исламистской группировке.
Опубликованные кадры, предположительно, были сняты с беспилотника. На них видно, как движущийся по дороге автомобиль поражается ударом, после чего в салоне начинается пожар.
Читайте также:
США нанесли более 70 ударов по целям ИГ* в Сирии
Армения и США подписали договор о стратегическом партнерстве
Пентагон не смог дать юридическое обоснование нахождению войск США в Сирии
*группировка признана террористической и запрещена на территории России
Опубликованные кадры, предположительно, были сняты с беспилотника. На них видно, как движущийся по дороге автомобиль поражается ударом, после чего в салоне начинается пожар.
Читайте также:
США нанесли более 70 ударов по целям ИГ* в Сирии
Армения и США подписали договор о стратегическом партнерстве
Пентагон не смог дать юридическое обоснование нахождению войск США в Сирии
*группировка признана террористической и запрещена на территории России
Анастасия Чинкова