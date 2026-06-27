В российском регионе спасатели вызволили мальчика, увязшего по пояс в мокром песке

27 июня 2026, 00:01

В ЯНАО спасатели освободили школьника, увязшего по пояс в яме с мокрым песком

Фото: канал в MAX «МЧС Ямало-Ненецкого АО» /@id8901015913_gos

В Ямало-Ненецком автономном округе спасатели освободили малолетнего школьника, который увяз в мокром песке на месте снесённого строения. Об этом сообщили в канале «МЧС Ямало-Ненецкого АО» на платформе MAX.