В российском регионе спасатели вызволили мальчика, увязшего по пояс в мокром песке
В Ямало-Ненецком автономном округе спасатели освободили малолетнего школьника, который увяз в мокром песке на месте снесённого строения. Об этом сообщили в канале «МЧС Ямало-Ненецкого АО» на платформе MAX.
Происшествие случилось 25 июня в городе Губкинский. Ребёнок застрял по пояс в вязкой массе, заполнившей котлован, и тонул в ней всё больше. Друг попытался извлечь его с помощью найденных прутьев, но это только ухудшило ситуацию.
Когда на место прибыли пожарные, они не стали использовать лопаты, опасаясь случайно поранить мальчика. Спасатели попытались вытянуть школьника за руки, но из-за сильного присасывания это не удалось. Тогда на ребёнка надели защитную куртку и страховочную обвязку и начали откапывать вручную.
Благодаря слаженным действиям спасателей и выдержке мальчика его освободили примерно за 20 минут. Ребёнка оперативно передали медикам, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Читайте также: