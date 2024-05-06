«Проверенное лицо»: Стало известно, кто придёт на смену Зеленскому

США активизировали усилия по поиску альтернативы Владимиру Зеленскому, заявили в пресс-бюро СВР. По сообщению ведомства, уже установлены контакты с лидером партии "Европейская солидарность" Порошенко и мэром Киева Кличко, ведётся работа с Ермаком, Залужным и Разумковым. Легитимность Зеленского на посту президента после истечения пятилетнего срока полномочий 20 мая полностью утрачивается.
Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с «Радио 1» рассказал, кто может занять пост Зеленского после окончания срока его полномочий.
По словам эксперта, Зеленский после президентства не согласится выполняться чьи-то указания, потому что знает, что по его вине «страна идёт под откос». В лучшем случае он выбьет возможность отдыхать на своей вилле в Великобритании, то есть он уйдет, и все про него забудут через несколько месяцев, заключил Андрей Кошкин.
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«США настаивают, что Украина — это демократическая страна, то есть легитимность Зеленского заканчивается 21 мая, и он должен в соответствии с какими-то демократическими принципами, которые диктуют только США, покинуть этот пост. За две недели никто не подготовит выборы в стране. Будет какой-то необычный для всего мира ход, который в Вашингтоне назовут демократическим. Будет другое лицо, которое в нынешних условиях сможет стать лицом обновления парадигмы и займет пост Зеленского. Будет какое-то новое лицо? — очень сложно, потому что страна воюет. Проверенное лицо — Порошенко — да, с ним могут вести переговоры. Не исключаю, что такое будет», — поделился собеседник.
По словам эксперта, Зеленский после президентства не согласится выполняться чьи-то указания, потому что знает, что по его вине «страна идёт под откос». В лучшем случае он выбьет возможность отдыхать на своей вилле в Великобритании, то есть он уйдет, и все про него забудут через несколько месяцев, заключил Андрей Кошкин.
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Анастасия Бондарева