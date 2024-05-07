Всех на учет: Полковник бундесвера сделал неожиданное заявление

Попытка президента Франции Эммануэля Макрона убедить председателя КНР Си Цзиньпина надавить на Россию в вопросе Украины ни к чему не привела. Глава КРН «рассержено» отреагировал на критику Запада из-за сотрудничества с Москвой. Об этом пишет The New York Times.