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Всех на учет: Полковник бундесвера сделал неожиданное заявление

Полковник ФРГ призвал поставить на учет всех пригодных к службе
07 мая 2024, 05:53
Фото: istock / huettenhoelscher

Фото: istock / huettenhoelscher

Бундесверу необходимо дать возможность поставить на учет всех пригодных к военной службе. Об этом сообщил глава союза военнослужащих ФРГ полковник Андре Вюстнер в ходе дебатов на телеканале ARD.
Как считает Вюстнер, у обязательного воинского призыва есть много преимуществ. Чтобы его вести, нужно обоснование в области политики безопасности, что якобы «имеется на данный момент».

Военнослужащий поддержал запущенную главой Минобороны Германии Борисом Писториусом реорганизацию бундесвера и добавил, что для выполнения задач нужно обеспечить его личным составом.



Полковник отметил, что Бундесвер должен получить возможность собирать информацию обо всех гражданах, способных к военной службе.

«Я вижу, что в вопросе комплектования личных составов нынешних планов недостаточно, даже с учетом резерва», — заявил Вюстнер.
Напомним, всеобщая воинская обязанность в Германии отменили с 1 июля 2011 года.

Ранее сообщалось, что записи тысяч секретных совещаний бундесвера попали в открытый доступ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#учёт
#фрг
#минобороны
#германия
Илон Маск назвал рецепт катастрофы для США
Илон Маск назвал нелегальную иммиграцию «рецептом катастрофы» для США
07 мая 2024, 05:10

Фото: istock / Stadtratte

Попадание в Соединенные Штаты огромного числа нелегальных мигрантов является «рецептом катастрофы» для государства. С таким мнением выступил американский предприниматель Илон Маск в ходе выступления на конференции в Институте Майкла Милкена, которая проходит в городе Лос-Анджелес.
«Иммиграция огромного числа непроверенных людей — это рецепт катастрофы. Я за ускорение процесса легальной иммиграции, но также за безопасность южной границы», — заявил Маск.
Бизнесмен охарактеризовал легальную иммиграцию в США как «кафкианский, долгий, странный процесс».

Он добавил, что самостоятельно побывал на границе, чтобы понять, что там происходит. Он назвал возможность «просто перемахнуть» южную границу «безумием».

Ранее Маск предупредил о высоком риске обесценивания доллара. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#безопасность
#предприниматель
#бизнесмен
#илон маск
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Си Цзиньпина рассердили требования Запада по России
NYT: Си Цзиньпин рассержено отреагировал на критику Запада за связи с Россией
07 мая 2024, 04:55

Фото: сайт Кремля

Попытка президента Франции Эммануэля Макрона убедить председателя КНР Си Цзиньпина надавить на Россию в вопросе Украины ни к чему не привела. Глава КРН «рассержено» отреагировал на критику Запада из-за сотрудничества с Москвой. Об этом пишет The New York Times.
Авторы материала отмечают, что во время переговоров в Париже лидеры поддержали призыв к «олимпийскому перемирию», но «конкретного прогресса по вопросу оказания давления на Россию со стороны Пекина не последовало».

Си Цзиньпин решительно выступил против критики его государства за ее тесные отношения с Россией. Он заявил, что выступает против того, чтобы кризис использовали с целью перекладывания ответственности на третьи страны, чтобы очернить их репутацию и инициировать новую холодную войну.

Китайский лидер подчеркнул, что КНР не стоял у истоков украинского кризиса и не является одной из его сторон.

«Сердитое замечание, по-видимому, было адресовано главным образом Соединенным Штатам, которые считают, что Китай, помимо покупки огромных объемов российской нефти и газа, продолжает помогать (в конфликте — прим. Ред.) Москве», — сказано в статье.
Ранее сообщалось, что Китай поддержит мирную конференцию, если её признают и Россия, и Украина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#китай
#призыв
#страны
#покупки
#кризис
#отношения
#лидер
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«Еще жестче»: В Германии высказались о ядерных учениях в России
Корреспондент N-TV: ядерными учениями РФ предупреждает союзников Украины
07 мая 2024, 03:51

Фото: istock / Gerasimov174

Объявленные Россией учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия является предостережением для западных союзников Украины. Такое мнение озвучил корреспондент немецкого телеканала N-TV в Москве Райнер Мунц.
«Потому что, вероятно, предстоит российское наступление. И хочется показать Западу, если вы отреагируете еще жестче, например, войсками (отправкой на Украину. — ред.), как предложил президент Франции, то тогда мы можем использовать тактическое ядерное оружие. Это сейчас будет отрабатываться. Это надо показать Западу», — заявил журналист.
До этого европейские политики резко высказались о конфликте на Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки военнослужащих на Украину в случае прорыва линии фронта российскими войсками и если от Киева поступит соответствующая просьба.

В свою очередь, глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон допустил возможность ударов украинских войск по территории России британским оружием.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин исключил радиационное поражение экологии от учения РФ с ТЯО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#журналист
#президент
#учения
#мид
#ядерное ядерное оружие
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Президент Кубы сообщил о начале визита в Россию
Президент Кубы Диас-Канель Бермудес сообщил, что начинает рабочий визит в РФ
07 мая 2024, 03:02

Фото: istock / btgbtg

Президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил о начале официального визита в Российскую Федерацию. Об этом кубинский лидер написал в социальной сети X.
«Сограждане, начинаем рабочий визит в Россию, чтобы обсудить приоритетные темы двусторонней повестки дня после переизбрания Владимира Путина президентом РФ», — написал президент.
Диас-Канель отметил, что визит проходит в рамках в рамках 64-й годовщины восстановления дипломатических отношений между странами и 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Известно, что ​политик намеревается посетить парад Победы в Москве 9 мая.

До этого шведский европарламентарий Сара Хыйтэдаль заявила, что в Европейской комиссии не стоит оставлять без внимания на укрепление взаимоотношений между Кубой и Россией, о котором заявил президент республики Диас-Канель, особенно на фоне украинского конфликта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#президент
#лидер
#рф
#рабочий
#куба
#россия
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Путин в пятый раз вступит в должность президента
Владимир Путин 7 мая в пятый раз пройдет церемонию инаугурации в Кремле
07 мая 2024, 01:53

Фото: сайт Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин принесет присягу и официально вступит в должность главы страны. Торжественная церемония состоится 7 мая в Кремле.
Кремль намеревается в основном следовать церемонии инаугурации – это стандартная, достаточно тщательно прописанная процедура, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента добавил, что будет ряд определенных нюансов.

Церемонию можно посмотреть в прямом эфире. Мероприятие начнется примерно в полдень, его будут освещать ведущие телеканалы и радиостанции России. Согласно сетке вещания, телеканалы предварительно закладывают на трансляцию 1 час эфирного времени.

Выборы в России прошли 15–17 марта, в них принимало участие четыре кандидата. По информации ЦИК, Путин набрал 87,28% голосов.

Ранее в Госдепе заявили, что США не отправят своего представителя на инаугурацию Путина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#владимир путин
#президент
#кремль
#страны
#церемония
#дмитрий песков
#выборы
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В ЕС достигли консенсуса по использованию замороженных активов России
Шольц: в ЕС договорились использовать 90% доходов от активов РФ на нужды Киева
07 мая 2024, 00:46

Фото: istock / sinonimas

​ В Евросоюзе достигли консенсуса по использованию 90% доходов от замороженных российских активов на военные нужды Украины. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц, передает ТАСС.
«Около 90 процентов этих средств мы хотим использовать для оборонительных целей Украины — и также без обязательства закупать [оружие - ред] в Европе», — заявил политик.
После начала специально военной операции на Украине Европейский союз и страны «Большой семерки» (G7) заморозили практически половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Порядка 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых бельгийской системы Euroclear.

Ранее стали известны детали нового пакета антироссийских санкций. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
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#олаф шольц
#евросоюз
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Записи тысяч секретных совещаний бундесвера попали в открытый доступ
Die Zeit: более шести тысяч видео с совещаниями ВС Германии слили в интернет
07 мая 2024, 00:20

Фото: istock / Kamila Kozioł

Записи секретных совещаний бундесвера слили в сеть. Как сообщает Die Zeit, речь идет о как минимум 6 тысячах видео. Часть материалов отмечена как «конфиденциальные».
По данным издания, утечка информации произошла из-за уязвимости платформы Webex, которую разработали специально для Вооруженных Сил ФРГ. В частности, в общий доступ попали переговоры о передаче Украине крылатых ракет Taurus.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности немецких войск отправиться на помощь союзникам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Российская сторона неоднократно заявляла о стремлении западных стран затянуть конфликт на Украине с помощью поставок оружия. В Минобороны отметили, что военные грузы, поступающие на территорию этой республики, станут законными целями для ВС РФ.

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#видео
#переговоры
#германия
#военные
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Военэксперт Литовкин исключил радиационное поражение экологии от учения РФ с ТЯО
06 мая 2024, 23:56

Фото: iStock/vadimrysev

Военный эксперт Виктор Литовкин выразил уверенность в том, что учения России по применению тактического ядерного оружия не нанесёт природе радиационного поражения из-за использования имитаторов.
«Я считаю, что вместо ядерных боеголовок будут использованы имитаторы. Ведь Россия уже давно взяла на себя обязательство не проводить ядерные испытания! Но раньше мы были полноценными участниками Договора в всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, а теперь отозвали свою подпись, так как договор не ратифицировали ни США, ни Китай, ни Индия», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Литовкин.

Кроме того, по убеждению специалиста, Россия и в ходе учений ядерных ударов наносить не станет, и окружающая среда останется незагрязненной радиоактивными изотопами.

Ранее Генштаб по поручению верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации начал подготовку к проведению военных учений с ракетными соединениями Южного военного округа и сил ВМФ. Отмечалось, что в ходе учений будут проведены мероприятия по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

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#россия
#испытания
#учения
#оборона
#ядерное оружие
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Госдеп США заявил о признании Путина президентом России
Госдеп: Штаты не отправят своего представителя на инаугурацию Путина
06 мая 2024, 23:40

Фото: сайт Кремля

В госдепартаменте США заявили, что не считают выборы в РФ честными, но признают Владимира Путина президентом государства. Об этом в ходе брифинга сказал глава пресс-службы американского ведомства Мэттью Миллер, трансляция шла на YouTube.
Представитель Госдепа отрицательно ответил на вопрос о том, будут ли США присутствовать на инаугурации российского лидера 7 мая. Когда одна из журналисток спросила, означает ли это, что Вашингтон бойкотирует церемонию, Миллер ответил: «Нашего представителя там не будет. Вы можете сделать выводы сами».

Выборы в России прошли 15–17 марта, в них принимало участие четыре кандидата. По информации ЦИК, Путин набрал 87,28% голосов. Глава РФ вступает в пятый президентский срок.

Ранее Путин поблагодарил членов правительства России за совместную работу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
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