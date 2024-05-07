Всех на учет: Полковник бундесвера сделал неожиданное заявление

Фото: istock / huettenhoelscher
Бундесверу необходимо дать возможность поставить на учет всех пригодных к военной службе. Об этом сообщил глава союза военнослужащих ФРГ полковник Андре Вюстнер в ходе дебатов на телеканале ARD.
Как считает Вюстнер, у обязательного воинского призыва есть много преимуществ. Чтобы его вести, нужно обоснование в области политики безопасности, что якобы «имеется на данный момент».
Военнослужащий поддержал запущенную главой Минобороны Германии Борисом Писториусом реорганизацию бундесвера и добавил, что для выполнения задач нужно обеспечить его личным составом.
Полковник отметил, что Бундесвер должен получить возможность собирать информацию обо всех гражданах, способных к военной службе.
Ранее сообщалось, что записи тысяч секретных совещаний бундесвера попали в открытый доступ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Госдеп США не видит признаков готовности России применить ядерное оружие на Украине
Китай поддержит мирную конференцию, если её признают и Россия, и Украина
Си Цзиньпин напомнил, что Китай не создавал украинский кризис
Военнослужащий поддержал запущенную главой Минобороны Германии Борисом Писториусом реорганизацию бундесвера и добавил, что для выполнения задач нужно обеспечить его личным составом.
Полковник отметил, что Бундесвер должен получить возможность собирать информацию обо всех гражданах, способных к военной службе.
«Я вижу, что в вопросе комплектования личных составов нынешних планов недостаточно, даже с учетом резерва», — заявил Вюстнер.Напомним, всеобщая воинская обязанность в Германии отменили с 1 июля 2011 года.
Ранее сообщалось, что записи тысяч секретных совещаний бундесвера попали в открытый доступ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Госдеп США не видит признаков готовности России применить ядерное оружие на Украине
Китай поддержит мирную конференцию, если её признают и Россия, и Украина
Си Цзиньпин напомнил, что Китай не создавал украинский кризис
Алина Юрчак