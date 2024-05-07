Записи тысяч секретных совещаний бундесвера попали в открытый доступ

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Записи секретных совещаний бундесвера слили в сеть. Как сообщает Die Zeit, речь идет о как минимум 6 тысячах видео. Часть материалов отмечена как «конфиденциальные».
По данным издания, утечка информации произошла из-за уязвимости платформы Webex, которую разработали специально для Вооруженных Сил ФРГ. В частности, в общий доступ попали переговоры о передаче Украине крылатых ракет Taurus.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности немецких войск отправиться на помощь союзникам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Российская сторона неоднократно заявляла о стремлении западных стран затянуть конфликт на Украине с помощью поставок оружия. В Минобороны отметили, что военные грузы, поступающие на территорию этой республики, станут законными целями для ВС РФ.
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Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности немецких войск отправиться на помощь союзникам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Российская сторона неоднократно заявляла о стремлении западных стран затянуть конфликт на Украине с помощью поставок оружия. В Минобороны отметили, что военные грузы, поступающие на территорию этой республики, станут законными целями для ВС РФ.
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Алина Юрчак