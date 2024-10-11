Фото: сайт Бундестага
Руководство Всемирного банка продолжает разрабатывать новые механизмы помощи Украине, несмотря на критику со стороны России и других стран Глобального Юга, сообщил РИА Новости источник в российской дирекции банка.
По его словам, Киев давно исчерпал лимит заимствований по линии Международного банка реконструкции и развития, но под давлением западных стран Всемирный банк создает дополнительные «надстройки» для дальнейшего финансирования.
Напомним, Россия выступила против нового фонда Всемирного банка, который также будет направлен на помощь Украине.
Ранее сообщалось, что введение новых налогов на Украине вызвало волну критики как среди населения, так и за границей. Газета The New York Times сообщает, что повышение налогов может привести к серьезному недовольству граждан Украины, чье благосостояние ухудшается на фоне затянувшегося конфликта.
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«Сейчас уже действуют несколько механизмов, включая трастовые фонды и двусторонние гарантийные программы, позволяющие направлять средства на поддержку Украины», — уточнил собеседник агентства.
Напомним, Россия выступила против нового фонда Всемирного банка, который также будет направлен на помощь Украине.
Ранее сообщалось, что введение новых налогов на Украине вызвало волну критики как среди населения, так и за границей. Газета The New York Times сообщает, что повышение налогов может привести к серьезному недовольству граждан Украины, чье благосостояние ухудшается на фоне затянувшегося конфликта.
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Елена Перлова