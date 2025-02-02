Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Президент США Дональд Трамп с его характером и настойчивостью быстро наведёт порядок в Европе. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Глава государства подчеркнул, что Трамп уже очень скоро поставит всё на свои места. Европейские элиты, по словам Путина, «встанут у ноги хозяина и будут немножко помахивать хвостиком».
Российский президент уточнил, что система ценностей Трампа отличается от позиции экс-главы США Джо Байдена по различным вопросам. Властям Европы больше нравилась предыдущая администрация, поэтому они с большим удовольствием выполняли любой приказ Вашингтона.
В связи с этим европейские политики пытались бороться с Дональдом Трампом и вмешивались в электоральный процесс в США. Однако после победы кандидата от республиканцев они растерялись.
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Российский президент уточнил, что система ценностей Трампа отличается от позиции экс-главы США Джо Байдена по различным вопросам. Властям Европы больше нравилась предыдущая администрация, поэтому они с большим удовольствием выполняли любой приказ Вашингтона.
В связи с этим европейские политики пытались бороться с Дональдом Трампом и вмешивались в электоральный процесс в США. Однако после победы кандидата от республиканцев они растерялись.
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Анастасия Чинкова