Глава РФПИ Дмитриев подтвердил возможность нового обмена заключенными между РФ и США
Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев подтвердил возможность нового обмена заключенными между Россией и США. Об этом он заявил в интервью журналистке Ларе Логан.
Дмитриев высказал мнение, что по этому вопросу идут определенные дискуссии.
«Есть некоторые идеи относительно других широких обменов, которые могут состояться, возможно, не столько по громким делам, сколько по обычным делам», — уточнил он.
Десятикратную чемпионку мира по биатлону Симон осудили за кражу
Последний крупный обмен заключенными между Россией и странами Запада состоялся 1 августа 2024 года. Президент РФ Владимир Путин подписал указы о помиловании 13 осужденных граждан. При этом восемь россиян вернулись домой из стран НАТО, включая США.
Российский лидер лично встретил освобожденных россиян в аэропорту «Внуково». Он поздравил их с возвращением в Россию и поблагодарил их за верность присяге.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что из сектора Газа вывезли почти 50 граждан РФ с родственниками-палестинцами.