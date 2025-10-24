Глава РФПИ Дмитриев подтвердил возможность нового обмена заключенными между РФ и США

24 октября 2025, 23:52

Фото: iStock/ronniechua

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев подтвердил возможность нового обмена заключенными между Россией и США. Об этом он заявил в интервью журналистке Ларе Логан.





Дмитриев высказал мнение, что по этому вопросу идут определенные дискуссии.





«Есть некоторые идеи относительно других широких обменов, которые могут состояться, возможно, не столько по громким делам, сколько по обычным делам», — уточнил он.